THƯ TÒA SOẠN: CHÀO MỪNG RA MẮT CHUYÊN MỤC 'THỰC HÀNH LỜI BÁC DẠY'

Kính gửi quý bạn đọc Báo Pháp luật Việt Nam.

Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới". Ngày 15/9/2026, Ban Bí thư hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực.

Thiết thực hưởng ứng Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư và chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp; Báo Pháp luật Việt Nam chính thức mở chuyên mục “Thực hành Lời Bác Dạy” trên Báo Pháp luật Điện tử.

Chuyên mục “Thực hành Lời Bác Dạy” được xây dựng nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung trọng tâm là gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tất cả các ngành và lĩnh vực của đời sống.

Thông qua các bài viết chiều sâu và đa phương tiện, Báo Pháp luật Việt Nam mong muốn lan tỏa những hành động tử tế, lối sống đẹp trong đời thường, cổ vũ tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Mỗi tấm gương xuất hiện tại chuyên mục sẽ là một “bông hoa” ngát hương, góp phần gieo mầm niềm tin, tình yêu thương, sự tử tế và khát vọng cống hiến trong toàn xã hội.

Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, cổ vũ, động viên của bạn đọc gần xa và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phát hiện gương người tốt việc tốt từ bạn đọc để chuyên mục ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Trân trọng.