Thu tiền sử dụng đất của Quảng Ninh vượt dự toán, tăng tới 75%

Báo cáo về tình hình thu ngân sách nhà nước 10 tháng, Thuế Quảng Ninh cho biết, thu ngân sách tháng 10 đạt 2.552 tỷ đồng. Ước thực hiện lũy kế 10 tháng đạt 66.949 tỷ đồng, đạt 119% dự toán pháp lệnh, 89% dự toán UBND thành phố giao, tăng 21% so với cùng kỳ, trong đó: tiền sử dụng đất ước thu 31.515 tỷ đồng, đạt 175% dự toán pháp lệnh, 105% dự toán UBND thành phố giao, tăng 41% so với cùng kỳ; các khoản thuế, phí ước thu 35.434 tỷ đồng, đạt 92% dự toán pháp lệnh, 79% dự toán UBND thành phố giao, tăng 7% so với cùng kỳ.

(Ảnh minh họa)

Thuế Quảng Ninh đánh giá có 2 khoản thu đã hoàn thành dự toán pháp lệnh và dự toán UBND thành phố giao năm; 6 khoản thu vượt tiến độ cả dự toán pháp lệnh và dự toán UBND thành phố giao (83%) trở lên; 2 khoản thu vượt tiến độ dự toán pháp lệnh.

Trong những tháng cuối năm, Trưởng Thuế Quảng Ninh Hà Văn Trường yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tập trung xử lý dứt điểm những công việc còn tồn đọng, bảo đảm tiến độ đề ra; đồng thời nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá và dự báo số thu, chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa bàn.

Đối với Chiến dịch Làm sạch mã số thuế, các đơn vị cần đẩy mạnh rà soát, phân loại, đối chiếu thông tin, xác định cụ thể từng nhóm trường hợp để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hạn chế gây phiền hà cho người nộp thuế.

Chú trọng công tác quản lý nợ thuế, tăng cường đôn đốc, thu hồi các khoản nợ, hạn chế phát sinh nợ mới. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý hộ kinh doanh; đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng eTax Mobile, nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục thuế điện tử.