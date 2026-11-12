Thu thuế thương mại điện tử 10 tháng năm 2026 tăng hơn 42%

Số liệu trên được Bộ Tài chính nêu trong Báo cáo số 905/BC-BTC ngày 02/11/2026 gửi tới các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn trong lĩnh vực tài chính tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp ở nước ngoài là một trong bốn nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực tài chính.

Thương mại điện tử đóng góp 11,2% số thu toàn ngành thuế

Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2022-2025, số thu thuế từ thương mại điện tử đạt 507,2 nghìn tỷ đồng, bằng 7% tổng thu ngân sách nhà nước toàn ngành. Riêng 10 tháng đầu năm 2026, số thu đạt gần 241,22 nghìn tỷ đồng, bằng 11,2% tổng thu ngân sách nhà nước toàn ngành, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số” do Bộ Công Thương tổ chức diễn ra chiều 11/11, tại Hà Nội.

Bộ Tài chính gắn kết quả này với các giải pháp quản lý thuế đã triển khai. Tính đến tháng 10/2026, cơ quan thuế quản lý 322 nhà cung cấp nước ngoài, khoảng 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh, 104 nghìn tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động thương mại điện tử. Toàn bộ người nộp thuế nhóm này khai, nộp thuế điện tử qua cổng, với hơn 1,26 triệu tờ khai của hộ, cá nhân kinh doanh, 1.947 tờ khai của nhà cung cấp nước ngoài, 1.040 tờ khai theo hình thức khai thay, nộp thay.

Cơ quan thuế đã đôn đốc kê khai, kiểm tra 7.927 hộ, cá nhân kinh doanh. Người nộp thuế tự giác kê khai 1.961 tỷ đồng; số xử lý truy thu, phạt là 1.337 tỷ đồng.

Thị trường 31 tỷ USD, tăng gần gấp đôi sau ba năm

Nguồn thu lớn lên trên nền một thị trường tăng nhanh. Dẫn số liệu khai thác từ trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương, báo cáo cho biết, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam tăng từ 16,4 tỷ USD năm 2022 lên 31 tỷ USD năm 2025. Năm 2026, thị trường dự kiến tăng trưởng 20-22%.

Theo Bộ Công Thương, quy mô 31 tỷ USD của năm 2025 chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Hiện cả nước có 593 sàn thương mại điện tử. Hai sàn lớn nhất là Shopee, TikTok, đều có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm hơn 80% thị phần. Số nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tăng dần qua các năm: năm 2022 có 42 nhà cung cấp, năm 2023 thêm 33, năm 2024 thêm 50, năm 2025 thêm 84, 10 tháng năm 2026 thêm 113. Trong số này có TikTok, Meta, Amazon, Google, Netflix.

Hành lang pháp lý mới, dữ liệu liên bộ

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng đã nhắc đến hai đạo luật tạo nền cho việc quản lý. Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 bổ sung các chủ thể hoạt động thương mại điện tử, quy định việc bắt buộc xác thực danh tính, tăng trách nhiệm của nền tảng và siết chặt quản lý hàng hóa, giao dịch.

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn quy định trách nhiệm của nền tảng thương mại điện tử trong việc khấu trừ, khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời chuyển từ nộp thuế khoán sang quản lý thuế theo doanh thu thực tế. Theo Bộ Tài chính, chính sách quản lý thuế đối với thương mại điện tử đã từng bước tiếp cận các mô hình quản lý tiên tiến như ở Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

Về phối hợp, cơ quan thuế cùng các bộ, ngành cơ bản hoàn thành 30 nhóm nhiệm vụ. Bộ Tài chính chủ trì 11 nhóm; Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì 19 nhóm còn lại. Kết quả được báo cáo gồm: chia sẻ dữ liệu 929 trang web giao dịch thương mại điện tử, 284 ứng dụng bán hàng trên mạng; rà soát, chấm dứt thông báo hoặc đăng ký đối với 10.173 trang web, ứng dụng thương mại điện tử không còn hoạt động hoặc vi phạm quy định; Đã có 96/96 ngân hàng thương mại cung cấp trên 232 triệu tài khoản thanh toán cho cơ quan Thuế.

Cơ quan thuế cũng đã thu thập dữ liệu giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 10/2026 của 414 sàn thương mại điện tử, 105 doanh nghiệp vận chuyển, xác định được 571 nghìn gian hàng với hơn 14 tỷ lượt giao dịch.

Bộ Công Thương đưa thương mại điện tử về xã

Phần việc của Bộ Công Thương đang được triển khai song song. Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 cùng Nghị định số 248/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Bên cạnh đó, kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026–2030, được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1568/QĐ-BCT ngày 03/6/2025, mục tiêu đặt ra là 60% số xã và các đơn vị hành chính tương đương trên cả nước có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tỷ trọng giao dịch thương mại điện tử B2C của các địa phương ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đạt 50% tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử B2C trên toàn quốc.

Hoạt động livestream giới thiệu và bán hàng trực tuyến tại một Hội chợ tại tỉnh Bắc Ninh

Chiều 11/11/2026, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026 với chủ đề "Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số", kết nối hơn 1.000 điểm cầu tới Sở Công Thương, chính quyền xã, phường tại 34 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, cho biết Cục đang chia sẻ dữ liệu thương mại điện tử cho 34 tỉnh, thành phố trong giai đoạn thí điểm, phục vụ Sở Công Thương quản lý, hỗ trợ chính quyền cấp xã triển khai.

Định danh người bán từ ngày 01/01/2027

Tại Báo cáo số 905/BC-BTC, trong nhóm giải pháp, Bộ Tài chính cho biết sẽ yêu cầu định danh từ ngày 01/01/2027 theo Nghị định số 248/2026/NĐ-CP của Chính phủ; làm giàu cơ sở dữ liệu thương mại điện tử, kết nối với cổng dữ liệu thương mại điện tử quốc gia; áp dụng quản lý rủi ro, ứng dụng khoa học, công nghệ trong phân tích dữ liệu lớn; thực thi cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế với cơ quan quản lý thị trường để xác minh nguồn gốc hàng hóa.

Về phân công, báo cáo nêu Bộ Công Thương xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thương mại điện tử; xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thương mại điện tử. Bộ Công an xây dựng cơ chế xác thực danh tính tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin vào cơ sở dữ liệu này.

Theo Báo cáo số 905/BC-BTC của Bộ Tài chính, Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 bổ sung quy định về các chủ thể hoạt động thương mại điện tử, trong đó có mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, nền tảng tích hợp, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết và nền tảng xuyên biên giới. Luật quy định bắt buộc xác thực danh tính, tăng trách nhiệm của nền tảng, siết chặt quản lý hàng hóa, giao dịch và quy định về xử phạt vi phạm.