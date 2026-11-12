Thu thuế thương mại điện tử 10 tháng đạt hơn 241 nghìn tỷ đồng

Sàn khấu trừ, nộp thay người bán

Sáng 12/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính. Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc kiểm soát thu thuế trong môi trường điện tử, đồng thời tạo thuận lợi cho các đối tượng kinh doanh trên mạng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết cùng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thương mại điện tử phát triển với tốc độ rất nhanh, đặc biệt sau khi thói quen của người tiêu dùng thay đổi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn.

Theo dõi từ năm 2022 tới nay, Bộ Tài chính ghi nhận doanh số thương mại điện tử tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm. Hết năm nay, doanh số thương mại điện tử của Việt Nam khoảng 37 tỷ USD.

"Cùng với tốc độ tăng trưởng như vậy, tốc độ thu của thuế cũng tương tự như vậy", Bộ trưởng nói. Mười tháng năm 2026, thu thuế từ thương mại điện tử đạt hơn 241 nghìn tỷ đồng, tăng 42,1% so với cùng kỳ.

Theo Bộ trưởng, để vừa quản lý chặt chẽ vừa tạo điều kiện cho kinh doanh trên mạng, phải quản lý chặt chẽ các chủ thể tham gia. Thứ nhất là người bán hàng. Thứ hai là sàn thương mại điện tử. Thứ ba là các đơn vị bổ trợ, chính là dịch vụ thanh toán cùng dịch vụ vận chuyển, logistics, shipper.

Để quản lý chặt chẽ các chủ thể ấy, Bộ Tài chính tập trung trước hết vào định danh, thu thập dữ liệu, bảo đảm mọi giao dịch phát sinh trong môi trường điện tử đều được quản lý chặt chẽ. Cơ quan thuế thực hiện khấu trừ, nộp thay, quy định rất rõ trách nhiệm của các sàn, nhà cung cấp dịch vụ phải khấu trừ thuế ngay, đồng thời bảo đảm tạo thuận lợi cho người đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng.

Qua dữ liệu thu thập, cơ quan thuế hiện quản lý, định danh hơn 104.000 doanh nghiệp cùng khoảng 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên môi trường điện tử. Theo Bộ trưởng, việc khấu trừ, nộp thay tại nguồn bảo đảm thuận lợi nhất cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Người kinh doanh chỉ khai thuế một lần

Cùng với khấu trừ tại nguồn, Bộ Tài chính kết nối cơ sở dữ liệu giữa cơ quan thuế với cơ quan quản lý thương mại điện tử, cơ quan an ninh mạng, cơ quan thanh toán. Hiện khoảng 96 ngân hàng đã cung cấp dữ liệu, 105 doanh nghiệp vận chuyển, logistics đã kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

"Thuận lợi nhất chính là việc khấu trừ tại nguồn và yêu cầu các nền tảng nộp thay", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nhờ kết nối cơ sở dữ liệu, người kinh doanh trên không gian mạng chỉ khai một lần, sau đó cập nhật; không phải khai với cơ quan quản lý thương mại rồi lại khai với cơ quan thuế, bởi hai cơ quan sẽ kết nối dữ liệu với nhau. Khi sàn đã nộp thay thì người kinh doanh không phải nộp nữa.

Bộ trưởng cho biết kết quả là các dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là truy vết được các giao dịch thanh toán qua phương tiện điện tử.

Cũng tại phiên chất vấn, trả lời câu hỏi về tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ đã xác định, giao cho các đơn vị của Bộ Tài chính. Nhờ những cố gắng không ngừng, thời gian tuân thủ thủ tục hành chính đã giảm 53%, chi phí giảm 55%.

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng nhưng vẫn chặt chẽ, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh chính đáng, hỗ trợ phát triển kinh tế. Thủ tục đầu tư, gia nhập thị trường đã rất thông thoáng. Thủ tục nộp thuế, quyết toán thuế được thực hiện bằng ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng trên điện thoại di động mà nhiều đại biểu đã trải nghiệm; sắp tới sẽ tiếp tục được đơn giản hóa, thân thiện hơn. Đi đôi với đó, Bộ Tài chính đặc biệt chú trọng làm sạch cơ sở dữ liệu theo nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Các thủ tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tín dụng cũng từng bước được cải thiện. Về tiếp cận đất đai, Bộ trưởng cho biết quy định đã rất cụ thể khi các địa phương dành tối thiểu 5% diện tích đất hoặc 20 ha đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp cận vốn cũng là một yêu cầu chính; nội dung này Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao đổi trực tiếp.

Ngày 12/11/2026, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, khoa học và công nghệ.