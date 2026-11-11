Thu thuế đất phi nông nghiệp: Tăng phối hợp, tạo thuận lợi cho người dân

Người dân đến rà soát, đối chiếu thông tin nộp thuế đất phi nông nghiệp tại Thuế cơ sở 13.

Tại Thuế cơ sở 13, công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đang được triển khai với khối lượng công việc lớn. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, cán bộ, công chức phải kiểm tra, đối chiếu thông tin người sử dụng đất, diện tích, số thửa, tờ bản đồ và tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nhiều hồ sơ cần được xác minh qua dữ liệu địa chính, hồ sơ đăng ký biến động đất đai và chứng từ nộp tiền của người dân. Có những trường hợp liên quan đến quá trình chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho qua nhiều năm, thông tin thay đổi nhiều lần nên việc xác định đúng chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế đòi hỏi phải kiểm tra kỹ lưỡng.

Bà Nguyễn Thị Trúc ở thôn Trường Sơn, xã Trường Lâm có thửa đất diện tích 200m2 đã thực hiện tặng cho 3 người con trai, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, bà vẫn nhận được thông báo nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mang thông tin cũ. Để bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, bà đã đến Thuế cơ sở 13 đề nghị kiểm tra, đối chiếu và điều chỉnh thông tin theo hồ sơ thực tế.

Những trường hợp của gia đình bà Trúc cho thấy, vướng mắc trong quản lý thuế không chỉ xuất phát từ việc người dân chưa thực hiện nghĩa vụ mà còn liên quan đến quá trình cập nhật biến động đất đai, luân chuyển thông tin giữa các cơ quan và việc kê khai của người sử dụng đất khi có thay đổi về quyền sử dụng. Có trường hợp nghĩa vụ thuế vẫn mang tên bố, mẹ nhưng con trực tiếp thực hiện nộp tiền; địa chỉ thửa đất, tên tổ dân phố hoặc thông tin chủ sử dụng đã thay đổi sau quá trình sắp xếp địa giới, chuyển nhượng, thừa kế. Nếu không được rà soát, đối chiếu đầy đủ, những sai lệch này có thể kéo dài, gây phát sinh những khoản nợ không phản ánh đúng nghĩa vụ thực tế.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Phó Trưởng Thuế cơ sở 13 cho biết: “Đối với những trường hợp người dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc không còn nghĩa vụ liên quan theo quy định, cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ, xác minh thông tin và thực hiện điều chỉnh, cập nhật dữ liệu theo thẩm quyền. Quá trình xử lý được thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng bản chất vụ việc, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Để đáp ứng yêu cầu công việc, cán bộ, công chức tại đơn vị đã tăng cường thời gian làm việc, thường xuyên xuống các khu dân cư, tổ dân phố để hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Không chỉ giải quyết hồ sơ tại trụ sở, cán bộ thuế còn trực tiếp hướng dẫn cài đặt ứng dụng, tra cứu thông tin và thực hiện các thao tác nộp thuế trực tuyến. Qua đó, những phản ánh của người dân được tiếp nhận và xử lý ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng phải đi lại nhiều lần”.

Bên cạnh việc xử lý những sai lệch trong dữ liệu, tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Bởi thông tin về người sử dụng đất, diện tích, mục đích sử dụng và các biến động liên quan không chỉ được phản ánh trong hồ sơ thuế mà còn gắn chặt với dữ liệu quản lý đất đai tại địa phương.

Qua thực tiễn giải quyết thủ tục hành chính, UBND phường Tĩnh Gia ghi nhận một số bất cập trong quá trình xác định và cập nhật nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Một số hồ sơ còn xử lý chậm; việc hướng dẫn bổ sung giấy tờ có thời điểm chưa đầy đủ, thống nhất ngay từ đầu. Đáng chú ý, việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau khi người dân nộp tiền ở một số trường hợp chưa được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, những sai lệch thường gặp liên quan đến thông tin người nộp thuế, diện tích đất, số thửa, tờ bản đồ; việc cập nhật sau chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, tách thửa, cũng như việc theo dõi các trường hợp được miễn, giảm thuế và đối chiếu số thuế đã nộp, còn nợ. Có trường hợp người dân đã kê khai điều chỉnh hoặc có chứng từ nộp tiền nhưng dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.

Việc tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong xác định nghĩa vụ tài chính không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và thuế mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, UBND phường đã tăng cường phối hợp với Thuế cơ sở 13 trong rà soát bộ thuế, đối chiếu thông tin và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Những trường hợp thuộc diện chính sách cũng cần được rà soát, tổng hợp đầy đủ để cơ quan thuế có căn cứ xác định đối tượng được miễn, giảm theo quy định.

UBND phường đã giao các bộ phận chuyên môn phối hợp với Thuế cơ sở 13 rà soát thông tin người sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền về chính sách, thời hạn kê khai và nộp thuế. Việc phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ phận chuyên môn, tổ dân phố và cơ quan thuế góp phần đưa công tác quản lý đến gần người dân hơn, kịp thời phát hiện những trường hợp thông tin chưa đầy đủ để xử lý.

Người dân đến rà soát, đối chiếu thông tin nộp thuế đất phi nông nghiệp tại Thuế cơ sở 13.

Chị Cao Thị Hà, tổ dân phố Xuân Lâm, phường Đào Duy Từ cho biết: “Cơ quan thuế và chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, giải đáp những vấn đề người dân còn vướng mắc. Công chức thuế đến tận tổ dân phố hỗ trợ cài đặt eTax Mobile và hướng dẫn cách nộp thuế. Nhờ được hướng dẫn trực tiếp, người dân có thể từng bước thực hiện các thao tác, chủ động thực hiện nghĩa vụ ngay trên điện thoại”.

Thực tế cho thấy, ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng với dữ liệu chính xác và sự hỗ trợ phù hợp. Người dân cần chủ động kiểm tra thông tin trên thông báo thuế, đối chiếu với hồ sơ sử dụng đất; kịp thời phản ánh khi phát hiện sai lệch về chủ sử dụng, diện tích hoặc nghĩa vụ tài chính. Đối với trường hợp đã nộp tiền nhưng hệ thống vẫn ghi nhận còn nợ, cần cung cấp chứng từ thanh toán để cơ quan thuế kiểm tra, cập nhật. Khi có biến động về quyền sử dụng đất, người dân cũng cần thực hiện kê khai, cung cấp hồ sơ theo hướng dẫn để thông tin được điều chỉnh kịp thời.

Chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vì thế không chỉ là nhiệm vụ nghiệp vụ của ngành thuế mà cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý đất đai và chính người sử dụng đất. Khi thông tin được kết nối, cập nhật kịp thời, những khoản nợ không chính xác sẽ từng bước được xử lý, việc xác định nghĩa vụ tài chính cũng minh bạch và thuận lợi hơn. Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ góp phần vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách, vừa củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.