Thu thuế chuyển nhượng tài sản số, bảo đảm công bằng giữa các kênh đầu tư

Hà Nội đang tích cực thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” và Quyết định 1193/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc công bố Danh mục các bài toán lớn của Thủ đô giai đoạn 2026-2030. Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, PGS.TS Đào Thế Anh, Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam cho rằng, những đặc thù riêng và các cơ chế đặc biệt là động lực then chốt để phát triển bền vững nông nghiệp đô thị Thủ đô.