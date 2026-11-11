Thu thuế chuyển nhượng tài sản số, bảo đảm công bằng giữa các kênh đầu tư
Việc bổ sung quy định thu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản số trong Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm đưa thị trường này vào khuôn khổ quản lý tại Việt Nam. Chính sách mới không chỉ tạo sự công bằng giữa các kênh đầu tư mà còn giúp tối ưu hóa và tăng cường quản lý nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-thue-chuyen-nhuong-tai-san-so-bao-dam-cong-bang-giua-cac-kenh-dau-tu-246261111180719565.htm