Thu thập tư liệu tìm kiếm liệt sĩ khu vực điểm cao 1250

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Điểm cao 1250 từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau nhiều thập kỷ, vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy. Tại hội nghị, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về diễn biến các trận đánh, phiên hiệu đơn vị, hướng tiến công, vị trí đóng quân và nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ. Những thông tin này được đối chiếu với sơ đồ tác chiến, bản đồ quân sự và hồ sơ lưu trữ để làm rõ các khu vực cần tiếp tục khảo sát, xác minh.

Các cựu chiến binh cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 1250.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái cảm ơn các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đã dành thời gian, công sức cung cấp tư liệu. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi chi tiết từ người từng trực tiếp chiến đấu, khi được kiểm chứng, đều có thể giúp lực lượng tìm kiếm thu hẹp phạm vi khảo sát.

Đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm nòng cốt trong thu thập thông tin, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương và nhân chứng để đối chiếu các nguồn tư liệu, xây dựng phương án tìm kiếm sát với từng vị trí. Việc khảo sát, tìm kiếm phải được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm an toàn và rà soát kỹ những khu vực còn khả năng có hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái tặng quà Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực điểm cao 1250.

Hội nghị diễn ra khi Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã đi qua hơn nửa chặng đường. Tư liệu thu thập tại Núi Bạc là cơ sở để lực lượng tìm kiếm tiếp tục khoanh vùng trên thực địa, mở thêm hy vọng đưa các liệt sĩ về với đồng đội và thân nhân.