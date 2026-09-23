Thu thập, tạo lập dữ liệu trái phép bị phạt đến 60 triệu đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2026.

Phạt đến 80 triệu đồng với hành vi phá hoại dữ liệu

Theo Điều 7 Nghị định, hành vi giả mạo, cố ý làm sai lệch, làm mất, làm hư hỏng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 40-60 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi cố ý cung cấp dữ liệu sai lệch hoặc không cung cấp dữ liệu theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp được quy định tại Điều 16 Nghị định.

Hình minh họa do AI tạo.

Đối với hành vi cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình xử lý, quản trị dữ liệu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tấn công, chiếm đoạt, phá hoại cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý, xử lý, quản trị, bảo vệ dữ liệu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt được quy định từ 60-80 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đồng thời, tùy hành vi, có thể bị buộc khôi phục dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoặc tình trạng ban đầu của dữ liệu; áp dụng biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu; thông báo về sự cố dữ liệu, hậu quả và kết quả khắc phục đến chủ thể dữ liệu và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nghị định cũng quy định biện pháp buộc gỡ bỏ ứng dụng, phần mềm được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Phạt đến 40 triệu đồng nếu thu thập dữ liệu trái phép

Đối với các hành vi vi phạm quy định về thu thập, tạo lập dữ liệu, Điều 8 Nghị định quy định phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu mà không được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc chủ sở hữu dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi không ban hành quy trình thu thập, tạo lập dữ liệu hoặc không đánh giá, áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu trước khi thực hiện; không kiểm tra tính xác thực, bảo đảm chất lượng dữ liệu trong quá trình thu thập, tạo lập.

Mức phạt từ 40-60 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu không đúng với dữ liệu gốc; cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu giả mạo; thu thập, tạo lập dữ liệu vượt quá phạm vi, mục đích đã thông báo.