Thu thập mẫu, bổ sung Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam

Khảo sát, thu thập mẫu thực phẩm tại chợ Đông Ba.

Hoạt động triển khai từ ngày 22 đến 28/10. Đối tượng khảo sát là các mẫu thực phẩm đại diện được thu thập tại chợ, quán ăn và nhà hàng trên địa bàn. Danh mục nghiên cứu khu vực miền Trung gồm 30 loại thực phẩm và món ăn, trong đó có nhiều đặc sản quen thuộc của Huế như cơm hến, bún bò Huế, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, chè bột lọc heo quay cùng một số loại cá, rau và thực phẩm khác.

Trong quá trình triển khai, CDC Huế phối hợp cung cấp thông tin về địa điểm khảo sát, kết nối các cơ sở kinh doanh và hỗ trợ nhóm nghiên cứu thu thập mẫu theo kế hoạch. Việc lựa chọn các loại thực phẩm, món ăn phổ biến, đặc trưng của địa phương góp phần bổ sung dữ liệu dinh dưỡng sát với thực tế tiêu dùng của người dân.

Theo đại diện CDC Huế, bảng thành phần thực phẩm Việt Nam là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu dinh dưỡng, đánh giá khẩu phần ăn, xây dựng thực đơn và tư vấn dinh dưỡng. Việc cập nhật bảng thành phần giúp bổ sung thông tin về giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm, món ăn, hỗ trợ các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe.