Những câu đố tiếng Việt nghe qua thì rất đánh đố, nhưng đáp án lại là từ cực kỳ quen thuộc mà ai cũng dùng hàng ngày.

Bạn hãy thử nhẩm trong đầu xem sao. Chúng ta đang tìm một từ duy nhất. Điểm đặc biệt là chỉ cần bớt đi chữ cái đầu tiên, phần còn lại sẽ biến thành tên của một loài hoa. Nhưng nếu giữ chữ đầu và bỏ đi chữ cái cuối cùng, nó lại trở thành tên một con vật.

Thử thách trí tuệ: Từ tiếng Việt nào bỏ đầu thành hoa, cắt đuôi thành con vật? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.