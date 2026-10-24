Thử thách tản nhiệt trên iPhone Duo: Đánh đổi lớn giữa độ mỏng và hiệu năng

Sự xuất hiện của iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên từ Apple, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ. Thiết bị đánh dấu bước chuyển mình đột phá về hình thái nhưng đồng thời cũng khơi lên nhiều tranh luận kỹ thuật xoay quanh khả năng kiểm soát nhiệt lượng khi vận hành ở cường độ cao.

Kiến trúc tản nhiệt graphite và buồng hơi thu nhỏ

Để cung cấp sức mạnh cho kết cấu màn hình gập, Apple trang bị con chip A20 Pro cùng hệ thống buồng hơi tùy chỉnh, tương tự phiên bản trên iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, không gian phần cứng bị bó hẹp buộc nhà sản xuất phải mỏng hóa buồng hơi này một cách đáng kể.

Nhằm bù đắp diện tích tản nhiệt bị thu hẹp, một dải dẫn nhiệt bằng graphite được thiết kế luồn qua khu vực bản lề. Dải graphite này có nhiệm vụ truyền dẫn nhiệt lượng qua lại giữa hai nửa màn hình, hỗ trợ phân tán nhiệt độ ra môi trường ngoài. Dù vậy, các thử nghiệm thực tế cho thấy cấu trúc này gặp nhiều áp lực tản nhiệt khi máy hoạt động liên tục.

Thiết kế mỏng khiến smartphone của Apple gặp khó khăn trong việc sắp xếp linh kiện để tối ưu hóa tản nhiệt

Hiện tượng quá nhiệt trong các tác vụ tải nặng

Chuyên gia Joanna Stern ghi nhận mặt lưng iPhone Duo nóng lên nhanh chóng khi thực hiện gọi FaceTime và chụp ảnh liên tục, tạo cảm giác cầm nắm khó chịu. Về phía Apple, hãng giải thích rằng hiện tượng vỏ máy ấm lên chứng minh cơ chế tản nhiệt đang hoạt động đúng thiết kế để rút nhiệt khỏi bộ xử lý nhằm bảo vệ phần cứng.

Trang tin The Verge cũng chỉ ra thiết bị tăng nhiệt rõ rệt khi quay phim kéo dài, đặc biệt khi kích hoạt đồng thời hai màn hình cùng tính năng xem trước Duo Preview. Tình trạng này kéo theo hiện tượng tụt khung hình và giảm tốc độ xử lý trên một số ứng dụng video của bên thứ ba. Bên cạnh đó, chuyên trang PetaPixel phát hiện nhiệt lượng có xu hướng dồn về nửa bên phải thân máy khi mở hoàn toàn để biên tập ảnh hoặc xử lý đồ họa.

Số liệu đo đạc thực tế và mức độ sụt giảm hiệu năng

Các bài kiểm tra tải nặng từ nhiều kênh công nghệ mang lại những số liệu chi tiết về khả năng duy trì hiệu năng của iPhone Duo khi so sánh với các dòng điện thoại cao cấp khác:

Kênh Mrwhosetheboss ghi nhận khi gập lại, iPhone Duo giữ nhiệt bên trong lâu hơn và duy trì hiệu năng thấp hơn iPhone 18 Pro Max. Khi mở hoàn toàn, màn hình lớn với mật độ điểm ảnh cao tiếp tục tạo áp lực lớn lên phần cứng. Trong bài kiểm tra 30 phút chơi game của kênh HTX Studio, máy chạm mốc 46,5 độ C, khiến hiệu năng sụt giảm làm tốc độ khung hình giảm khoảng 20% so với iPhone 18 Pro, đồng thời độ sáng màn hình tự động hạ từ 300 nit xuống 185 nit nhằm bảo vệ linh kiện.

Đánh giá trái chiều từ giới chuyên môn

Mặc dù ghi nhận nhiệt độ cao, góc nhìn về hệ thống làm mát của iPhone Duo không hoàn toàn tiêu cực. Trang tin 9to5Mac nhận định thiết bị ấm hơn iPhone 18 Pro nhưng không gây sụt giảm hiệu năng quá đột ngột trong các tác vụ thông thường. Thử nghiệm độ ổn định 3DMark của Tom’s Guide đạt 75,9%, tuy xếp sau iPhone 18 Pro Max (79%) nhưng vẫn vượt mức 72% của Galaxy Z Fold 8.

Trang Gizmodo cũng đưa ra đánh giá tương đối lạc quan khi nhận thấy buồng hơi mỏng vẫn hỗ trợ hạn chế tình trạng nghẽn nhiệt nghiêm trọng khi huy động CPU và GPU. Nhìn chung, sự khác biệt trong kết quả kiểm nghiệm phản ánh mức độ phụ thuộc vào cường độ sử dụng thực tế, khẳng định tối ưu hóa nhiệt lượng vẫn là bài toán công nghệ then chốt cho các thế hệ thiết bị gập tiếp theo.