Thử thách sinh tồn: Ai thông minh hơn khi nước tràn vào phòng?

Một trận lụt khiến nước tràn vào phòng và mực nước đang có xu hướng tiếp tục dâng lên. Trong hoàn cảnh nguy cấp đó, hai đứa trẻ phản ứng theo hai cách hoàn toàn khác nhau:

Đứa trẻ A: Lựa chọn đứng thẳng trên một chiếc bàn gỗ. Ánh mắt cậu bé tỏ ra lo lắng, quan sát mực nước đang nhích dần lên từng chút một.

Đứa trẻ B: Lựa chọn nằm thong dong trên chiếc bàn gỗ khác. Cậu bé trông khá thản nhiên như thể đang nghỉ ngơi, mặc cho dòng nước xung quanh dâng cao.

Nhìn qua, hành động của đứa trẻ B có vẻ chủ quan, trong khi đứa trẻ A trông có vẻ chủ động hơn. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ các chi tiết cấu tạo của chiếc bàn, vật dụng xung quanh cũng như các quy tắc vật lý cơ bản về lực đẩy và sự nổi, bạn sẽ phát hiện ra sự thật thú vị đằng sau.

Thử thách sinh tồn: Trong hai đứa trẻ này, ai nào thông minh hơn?

Theo bạn, A hay B mới là đứa trẻ thông minh và có cách xử lý tối ưu hơn? Hãy phân tích và để lại đáp án của bạn dưới phần bình luận!

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.