Thử thách khó cho SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng (bên phải) cần nỗ lực nhiều hơn để có kết quả tốt trong trận tiếp Hà Nội trên sân Chi Lăng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Trận thua 1-5 trước Hải Phòng ở vòng 4 đẩy SHB Đà Nẵng vào thế khó. Với chỉ 3 điểm sau 4 trận, đội chủ sân Chi Lăng xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Nếu không có kết quả tốt ở trận đấu với Hà Nội, SHB Đà Nẵng giậm chân ở nhóm cuối và dễ trượt dài khi tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng.

Hà Nội cũng có khởi đầu khó khăn nhưng biết khắc phục hạn chế để trở lại bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Bắc Ninh (1-0) và Công an Hà Nội (2-1). Trên bảng xếp hạng, đội bóng thủ đô xếp thứ 9 với 6 điểm, kém 4 điểm so với đội dẫn đầu là Ninh Bình. Để rút ngắn cách biệt và vươn lên nhóm dẫn đầu, Nguyễn Văn Quyết và đồng đội hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng.

Sau chuỗi trận mở màn gặp khó khăn, Hà Nội đã thích nghi tốt hơn, tạo ra sự gắn kết trong lối chơi. Huấn luyện viên Harry Kewell giúp các nhân tố trên hàng công như Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Tùng tìm lại sự sắc bén và cảm hứng ghi bàn, minh chứng bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Công an Hà Nội ở vòng 4.

Sự xuất hiện của tiền vệ Kevin Felida mang đến sức sống mới cho tuyến giữa của Hà Nội. Bên cạnh đó, sự trở lại của trung vệ Ferreira Tadeu cùng tiền đạo tân binh Tournaire Aymeric giúp đội bóng này cân bằng 3 tuyến. Với đội hình mạnh hơn cùng khí thế đang lên, Hà Nội nhiều khả năng đá tấn công trước SHB Đà Nẵng.

Trận đấu trên sân Chi Lăng là màn tái đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội sau vòng 1 Cúp Quốc gia 2026 - 2027. Trận đấu ở sân khách trước đó, SHB Đà Nẵng cầm hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và vượt qua đối thủ 4-3 ở loạt đá luân lưu. Người hâm mộ chờ đợi niềm vui chiến thắng tái hiện trên sân Chi Lăng.

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, SHB Đà Nẵng cần thể hiện tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất. Bên cạnh đó, các hạn chế ở hàng phòng ngự cần được khắc phục. Đội chủ nhà phải xây dựng hệ thống thi đấu chặt chẽ, bọc lót cho nhau tốt để ngăn chặn các tình huống tấn công nguy hiểm của Hà Nội.

Ở trận đấu tới, SHB Đà Nẵng đón sự trở lại của tiền vệ Lopez. Trong 2 trận đấu vắng mặt tiền vệ ngoại này trước Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng, đội chủ sân Chi Lăng đánh mất tuyến giữa vào tay đối thủ. Với khả năng cầm nhịp, thi đấu lắt léo và xông xáo, Lopez được kỳ vọng giúp SHB Đà Nẵng kiểm soát tốt hơn ở tuyến giữa trước Hà Nội.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn nói, đội nỗ lực tập luyện trong một tuần qua nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận tiếp Hà Nội. Trong thời điểm này, đội nỗ lực phát huy sức mạnh của cả tập thể để vượt qua thách thức.