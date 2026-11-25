Quản lý tài chính công có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, từ chất lượng dịch vụ công, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế đến công bằng xã hội và phát triển bền vững. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người trẻ về huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực công, đồng thời khuyến khích họ đề xuất các sáng kiến cải thiện quản lý tài chính công.

Khởi động từ tháng 9 năm 2026, chương trình quy tụ 60 sinh viên, chia thành 20 đội. Sau bốn tuần tập huấn về quản lý tài chính công, quản lý ngân sách nhà nước và dự báo thu ngân sách, các đội có thêm ba tuần xây dựng sáng kiến. Bốn đội xuất sắc được lựa chọn trình bày trước hội đồng giám khảo tại lễ trao giải và vinh danh ở bốn hạng mục.

Ngài Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam, chia sẻ:

“EU luôn thúc đẩy các nguyên tắc quản lý thuế minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm, đồng thời tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực này thông qua quan hệ hợp tác với Bộ Tài chính trong khuôn khổ dự án ‘Tăng cường Quản lý Tài chính công tại Việt Nam’.

Quản lý tài chính công hiệu quả có vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường thuận lợi cho nền kinh tế phát triển, tạo thêm việc làm và bảo đảm nguồn thu ngân sách phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội. Thông qua việc khuyến khích thế hệ trẻ quan tâm và tham gia thảo luận về những vấn đề này, chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững và bảo đảm cơ hội cho tất cả mọi người.”

Thử thách thể hiện cách tiếp cận của Dự án “Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam”, chú trọng nâng cao hiểu biết và thúc đẩy sự tham gia của các bên ngoài khu vực nhà nước.

Tiến sĩ Michaela Baur, Giám đốc Quốc gia GIZ tại Việt Nam, nhấn mạnh:

“Thúc đẩy quản trị tốt và củng cố các thể chế công là những ưu tiên quan trọng trong hợp tác phát triển của Đức với Việt Nam. Quản lý tài chính công hiệu quả là nền tảng để thực hiện các ưu tiên này, giúp bảo đảm nguồn lực công được huy động và sử dụng một cách hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm giải trình vì lợi ích của xã hội. Chúng tôi rất vui khi sáng kiến này đưa câu chuyện về tài chính công đến gần hơn với giới trẻ, tạo cơ hội để các bạn tìm hiểu rõ hơn về cách các nguồn lực công được quản lý.”

Chương trình cũng khẳng định vai trò của các trường đại học trong việc gắn kết kiến thức học thuật với thực tiễn, phát triển tư duy phản biện, năng lực sáng tạo và trách nhiệm xã hội của sinh viên.

PGS. Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng UEB, cho biết:

“Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ và đồng hành của EU, GIZ và các đối tác hợp tác phát triển Đức trong việc triển khai sáng kiến này. Sự hỗ trợ đó đã tạo cơ hội để sinh viên tìm hiểu một lĩnh vực quan trọng của chính sách công, học hỏi từ các chuyên gia và vận dụng kiến thức để xây dựng những ý tưởng thiết thực. Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm ngoài lớp học như thế này giúp sinh viên mở rộng góc nhìn, rèn luyện tư duy phản biện và hiểu rõ hơn vai trò của mình trong việc đóng góp cho xã hội.”

Thử thách “Gen Z & Tài chính công” góp phần đưa tài chính công đến gần hơn với xã hội, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia xây dựng nền tài chính công minh bạch, có trách nhiệm, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững.

Về Dự án Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam

Dự án do Liên minh châu Âu và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) đồng tài trợ, được GIZ triển khai phối hợp với Bộ Tài chính, tập trung vào ba lĩnh vực: quản lý ngân sách và dự báo thu ngân sách; quản lý nợ công; cải thiện môi trường thuế và huy động nguồn thu.

Về Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UEB)

Trường là cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, gắn kết đào tạo, nghiên cứu với tư vấn chính sách và thực tiễn phát triển.

Chương trình “Gen Z và Tài chính công” do Trường Đại học Kinh tế phối hợp với GIZ tổ chức, với sự điều phối của Viện Đào tạo Quốc tế và chủ trì chuyên môn của Khoa Kinh tế phát triển.