Thử thách gan dạ, đối đầu với 'mãng xà', 'chằn tinh' tại Phú Quốc dịp Halloween

Các trò chơi tại Sun World Hon Thom gợi không khí Halloween ngay từ tên gọi, hứa hẹn thử thách lòng can đảm của những du khách mê cảm giác mạnh.

Halloween thường gắn với những màn hóa trang, phim kinh dị hay các cuộc vui trên phố. Với du khách đến Phú Quốc dịp này, hành trình khám phá Hòn Thơm có thể mang đến một cách tận hưởng khác: rủ bạn bè chinh phục những đường trượt nước và tàu lượn siêu tốc, cùng trải qua cảm giác hồi hộp trước giờ xuất phát rồi bật cười khi thử thách khép lại.

Tại tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom (Phú Quốc), nhiều trò chơi mang tên các loài quái thú trong trí tưởng tượng. Những cái tên như Cuộc chiến mãng xà, Cạm bẫy quái vật hay Chằn tinh quyết chiến gợi liên tưởng phù hợp với không khí Halloween, còn đường trượt phía sau là thử thách dành cho những người thích khám phá giới hạn bản thân.

Thử lòng can đảm với các đường trượt nước

Cuộc chiến mãng xà là một trong những lựa chọn mở đầu cho hành trình. Cụm đường trượt có các làn kín và những làn uốn lượn, mang đến trải nghiệm khác nhau. Nếu đường trượt kín khiến người chơi hồi hộp vì khó đoán điều gì ở phía trước, những đoạn cua và thay đổi độ dốc lại tạo bất ngờ ngay cả khi có thể quan sát không gian xung quanh.

Những đường trượt nước cảm giác mạnh tại Aquatopia sẽ khiến hội cạ cứng "la hét thả ga".

Với Mãng xà phi lao, thử thách bắt đầu từ lúc đứng ở điểm xuất phát, nhìn xuống đường trượt trước khi quyết định thả mình. Độ dốc lớn đưa người chơi lao nhanh theo dòng nước, để lại cảm giác phấn khích khi kết thúc hành trình. Đây là lựa chọn dành cho những người thích tự mình vượt qua sự ngập ngừng ban đầu.

Muốn có bạn đồng hành, du khách có thể thử Xà vương giao chiến với hai đường trượt song song. Trải nghiệm vì thế có thêm yếu tố thi đua: cùng xuất phát, vượt qua các đoạn uốn lượn và chờ xem ai chạm đích trước. Những lời thách đố trước lượt chơi dễ dàng nhường chỗ cho tiếng hét khi cả hai bắt đầu tăng tốc.

Cạm bẫy quái vật lại phù hợp với nhóm bạn muốn cùng trải qua một thử thách. Ngồi chung trên phao, người chơi được đưa vào máng trượt hình phễu lớn, lần lượt trải qua những nhịp chao nghiêng trước khi tiến về lối ra. Khoảnh khắc chiếc phao đổi hướng, kéo theo phản ứng khác nhau của từng thành viên, cũng là phần tạo nên tiếng cười cho cả nhóm.

Từ hồi hộp chờ lượt đến bật cười trước biểu cảm và tiếng hét của bạn bè khi xuống nước, mỗi khoảnh khắc đều góp thêm kỷ niệm cho cuộc vui.

Hành trình có thể tiếp nối với Hải vương phục hận, nơi những đoạn xoắn liên tiếp thử khả năng giữ bình tĩnh của người chơi, hoặc Giao Long tuần dương với đường trượt uốn lượn, tạo cảm giác lên xuống theo chuyển động của phao. Trong khi đó, Chằn tinh quyết chiến đưa nhóm bạn qua đường trượt dài với những khúc quanh bất ngờ, nối tiếp cuộc khám phá thế giới “quái thú” tại Aquatopia.

Điểm chung của các trò chơi này là trải nghiệm tập thể. Cảm giác hồi hộp được chia sẻ từ lúc chờ đến lượt, còn khi xuống nước, chính biểu cảm và tiếng hét của bạn bè lại trở thành một phần đáng nhớ của cuộc vui.

Từ dòng nước xoáy đến đường ray tàu gỗ

Bên cạnh những đường trượt quen thuộc, Lốc xoáy nhiệt đới thuộc dòng trò chơi PowerRAPIDS mang đến trải nghiệm vượt ghềnh với chuyển động của dòng nước. Qua các đoạn cua và vùng nước xoáy, chiếc phao thay đổi hướng, khiến người chơi liên tục điều chỉnh tư thế và chờ đợi diễn biến tiếp theo. Sự khó đoán ấy tạo thêm lựa chọn cho những nhóm bạn muốn tìm cảm giác khác với các lượt trượt dốc.

Trò chơi Lốc xoáy nhiệt đới thuộc dòng trò chơi PowerRAPIDS mang đến trải nghiệm vượt ghềnh với chuyển động của dòng nước.

Nếu thích thi tài tốc độ, du khách có thể chuyển sang Bạch tuộc săn mồi. Tám làn trượt nằm sát nhau cho phép các thành viên cùng tham gia một cuộc đua. Nằm sấp trên thảm, người chơi lần lượt đi qua phần đường ống kín và hở trước khi về đích. Hệ thống bấm giờ tự động giúp phân định kết quả, tạo thêm lý do để cả nhóm tiếp tục một lượt tranh tài.

Rời công viên nước, hành trình thử lòng can đảm nối sang Làng Exotica với Mộc xà thịnh nộ, tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam. Từ vị trí ngồi trên đoàn tàu, du khách được đưa lên cao trước khi lao xuống các đoạn dốc và liên tiếp đổi hướng trên đường ray uốn lượn. Tiếng bánh tàu chạy trên kết cấu gỗ cùng những nhịp tăng tốc tạo nên trải nghiệm khác biệt so với các trò chơi dưới nước.

Mộc xà thịnh nộ, tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam sẽ là trò chơi cảm giác mạnh đủ sức thử lòng can đảm của cả nhóm bạn.

Với nhóm bạn ghé Phú Quốc dịp Halloween, chuỗi trò chơi tại Hòn Thơm có thể trở thành một cuộc thử sức xuyên suốt cả ngày, từ đường trượt mang tên mãng xà đến những vòng cua của tàu gỗ. Sau mỗi lượt chơi, câu hỏi thú vị nhất có lẽ là ai sẽ xung phong đi tiếp và ai vừa hét lớn nhất dù trước đó khẳng định mình chẳng biết sợ.