Thử thách đối ngoại lớn đầu tiên của Tân thủ tướng Anh Andy Burnham

Trọng tâm của chuyến công tác lần này là cuộc hội đàm song phương chính thức đầu tiên ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump về những vấn đề nóng hiện nay như: cuộc xung đột tại Ukraine, diễn biến căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, cùng các vấn đề an ninh kinh tế toàn cầu.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai chính trị gia từng tồn tại nhiều khác biệt sâu sắc về mặt quan điểm và đường lối đối ngoại. Dù vậy, phía Anh khẳng định sẽ áp dụng phương châm tiếp cận thực tế, chủ động tìm kiếm các điểm tương đồng nhằm duy trì mối quan hệ đồng minh chiến lược đặc biệt giữa London và Washington, đặt lợi ích an ninh và kinh tế quốc gia lên hàng đầu.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đưa ra những nhận định thận trọng về nhà lãnh đạo mới của Anh, đồng thời chú ý tới các định hướng chính sách năng lượng của London, đặc biệt là kế hoạch cấp phép khai thác dầu khí tại vùng Biển Bắc, Ireland và quần đảo Falkland.

Tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Mỹ, ông Burnham dự kiến thúc đẩy hợp tác quốc phòng Anh - Mỹ, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo và các hệ thống tự hành.

Chuyến công tác tới New York lần này không chỉ là cơ hội để Thủ tướng Anh Andy Burnham định hình hình ảnh cá nhân trên diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh, đồng thời là phép thử quan trọng đối với năng lực ngoại giao của Thủ tướng Burnham trong việc xây dựng mối quan hệ với Nhà Trắng. Việc duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Washington được xem là yếu tố then chốt giúp Chính phủ Anh bảo đảm các lợi ích chiến lược toàn cầu và củng cố vị thế của London trong giai đoạn hiện nay.