Thử thách ăn ớt Việt Nam khiến khách Tây cảnh báo nhau: 'Đừng chủ quan'

Nhiều du khách nước ngoài đánh giá cao độ thơm, cay của ớt Việt Nam.

Với nhiều du khách nước ngoài thưởng thức ẩm thực Việt, ớt là thử thách không dễ vượt qua. Một quả ớt đỏ tươi đặt cạnh bát nước chấm hay vài lát ớt xanh ăn kèm tô phở, bát bún cũng đủ khiến những người chưa quen phải dè chừng.

Vị cay của ớt Việt Nam không chỉ làm món ăn thêm đậm đà mà đôi khi còn khiến thực khách nước ngoài phải xuýt xoa, tìm nước uống để giải nhiệt. Nhưng với những người yêu thích đồ cay, đây là trải nghiệm ẩm thực đáng thử khi đến Việt Nam. Họ tỏ ra thích thú trước cách người Việt Nam sử dụng ớt trong bữa ăn hằng ngày.

Từ những món nước như phở, bún, mì đến các món nướng, món xào hay nước chấm, ớt hoặc tương ớt luôn giúp hương vị thêm nổi bật. Bàn ăn, mâm cơm của người Việt Nam thường có thêm vài quả ớt hoặc đĩa ớt cắt mỏng, nhiều người không có ớt là ăn uống kém ngon.

Điều khiến nhiều du khách bất ngờ là độ cay của những quả ớt nhỏ xíu. Không phải ai cũng có thể phân biệt được mức độ cay của ớt Việt Nam chỉ bằng cách nhìn màu sắc hay kích thước. Một lát ớt bé xíu nhìn có vẻ vô hại cũng có thể khiến người chưa quen ăn cay phải nhăn mặt, và họ ngạc nhiên khi thấy người Việt vẫn bình thản sau khi lấy rất nhiều cho vào bát mình.

Nhiều du khách quốc tế hào hứng muốn thử món ăn theo cách người bản địa thưởng thức, nhưng nhanh chóng nhận ra khả năng chịu cay của mình có giới hạn. Ngược lại, những du khách vốn quen ăn cay lại xem ớt Việt Nam là một điểm cộng, giúp món ăn có thêm sức hấp dẫn.

Nhiều khách Tây nhận định ớt Việt Nam khó có thể đánh giá độ cay qua vẻ bề ngoài.

Trên các diễn đàn du lịch, những chia sẻ của khách Tây về ớt Việt Nam thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhận xét phổ biến nhất là rất thơm, rất ngon và cũng rất cay so với vẻ ngoài có vẻ hiền lành của những trái ớt bé nhỏ. Nhiều người dặn dò nhau phải thận trọng, đừng chủ quan, thử chút xíu đã, nếu thấy ổn mới dùng tiếp...

“Tôi từng nghĩ những quả ớt xanh nhỏ xíu ở Việt Nam trông khá vô hại, cho đến khi tự mình thử ăn. Tôi thấy người Việt có thể ăn ớt cùng món chính hoặc thái nhỏ cho vào nước mắm, nhưng với tôi, chỉ một miếng nhỏ cũng đủ khiến miệng nóng ran. Điều thú vị là người địa phương dường như đã quá quen với vị cay này. Từ đó, mỗi khi được phục vụ một đĩa rau sống có ớt, tôi đều thử một chút trước, chứ không dám ăn cả quả như cách tôi thấy một số người Việt vẫn làm”, anh James đến từ Mỹ chia sẻ.

Du khách Oliver người Anh đánh giá cao món ớt chưng: “Tôi rất thích các loại gia vị cay, nhưng điều khiến tôi ấn tượng ở Việt Nam không chỉ là độ cay mà còn là hương vị. Có lần tôi thử một bát ớt chưng còn nguyên dầu, vị cay đậm nhưng không đơn điệu. Với tôi, đây không đơn thuần là ớt mà là thứ gia vị có thể khiến hương vị món ăn trở nên khác biệt hẳn.

Tôi thích nó đến mức nếu đến một nhà hàng Việt Nam mà không có loại tương ớt này, tôi gần như chẳng còn thấy bữa ăn trọn vẹn. Với tôi, ớt là một trong những loại gia vị khiến trải nghiệm ăn uống ở Việt Nam trở nên đáng nhớ”.

Anh Lukas (người Đức) so sánh cách dùng ớt trong các món ăn Việt với những nền ẩm thực khác ở Đông Nam Á: “Tôi thích những món ăn có hương vị cay nồng nên ban đầu chưa thực sự ấn tượng với đồ ăn Việt Nam khi so sánh với ẩm thực Thái Lan và Malaysia.

Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra nhiều món Việt không được chế biến quá cay ngay từ đầu. Thay vào đó, thực khách có thể tự thêm ớt tươi hoặc ớt vào nước mắm tùy theo khẩu vị. Tôi cũng dần yêu thích sự tinh tế trong cách kết hợp nguyên liệu của món Việt. Không phải món nào cũng cần cay xé lưỡi mới ngon, nhưng nếu muốn tăng vị cay, tôi hoàn toàn có thể chủ động thêm ớt vào bát phở, bún hay nước chấm của mình”.

Emma, nữ du khách Australia, kể lại trải nghiệm của mình cũng “cảnh báo” đừng đánh giá độ cay qua màu sắc: “Tôi đã thử bánh mì ở 3 địa điểm khác nhau tại Hội An và tự xếp hạng theo khẩu vị của mình. Khi ăn bánh mì ở Banh Mi Sum, điều khiến tôi bất ngờ nhất là tương ớt nhà làm ở đây cay hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi chỉ thêm một chút vào bánh mì nhưng hương vị đã thay đổi rõ rệt, vị cay nổi bật đến mức tôi phải ăn chậm lại.

Tôi vốn thích khám phá đồ ăn địa phương, nhưng trải nghiệm này nhắc tôi rằng không nên đánh giá độ cay chỉ qua màu của tương ớt. Nếu có dịp thử bánh mì Việt Nam, tôi khuyên mọi người nên cho tương ớt từng chút một, nếm thử rồi mới thêm tiếp”.

Cư dân mạng Việt Nam cũng sôi nổi tham gia diễn đàn và chia sẻ với các vị khách về cách người Việt ăn ớt. “Người Việt thường ăn kèm ớt với phở, bún, bánh mì hay các món nước chấm nên có thể đã quen với mức độ cay nhất định. Nhưng với người đến từ những quốc gia ít sử dụng ớt tươi, cảm giác cay có thể mạnh hơn nhiều so với dự đoán. Hơn nữa, nhìn màu sắc hay độ đặc của tương ớt cũng không thể biết chính xác nó cay đến đâu”, Thanh Tùng viết.

Ngọc Quang lý giải: “Tôi nghĩ tương ớt Việt Nam có thể khiến khách nước ngoài bất ngờ vì độ cay không chỉ đến từ ớt mà còn phụ thuộc vào cách chế biến và tỷ lệ nguyên liệu. Một số loại tương ớt nhà làm có vị cay rất đậm, lại kết hợp với tỏi, sả hoặc các gia vị khác nên hương vị khá mạnh. Người Việt có thể đã quen với vị cay ấy, nhưng với người ít ăn cay, chỉ một thìa nhỏ cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn trải nghiệm thưởng thức”.