Thử tài IQ: Vì sao một nửa của 8 là 0?

Thông thường, khi nhắc đến một nửa của số 8, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phép tính 8 chia 2 bằng 4. Đây là đáp án quen thuộc mà bất kỳ ai cũng có thể đưa ra chỉ sau vài giây suy nghĩ.

Tuy nhiên, câu đố này không đơn thuần kiểm tra khả năng tính toán mà còn thử thách trí tưởng tượng và cách suy luận của người chơi. Nếu không bị giới hạn trong những phép tính thông thường, liệu bạn có tìm ra cách khiến một nửa của số 8 trở thành số 0?.

Giải đáp câu đố: Vì sao một nửa của 8 là 0? (Ảnh minh họa)

Đôi khi, những câu đố mẹo thú vị không nằm ở phép tính phức tạp mà ở cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Một con số quen thuộc có thể mang đến đáp án hoàn toàn khác khi được đặt trong một tình huống đặc biệt.

Bạn đã có đáp án của mình chưa? Đừng quên để lại đáp án ở phần bình luận nhé!.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.