Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trong căn bếp với ngọn lửa hung hãn đang bùng lên từ đầu ba chiếc bình gas được đặt sát nhau. Trong khoảnh khắc sinh tử này, mỗi giây đều quý giá. Hãy quan sát kỹ hành động của từng người để đưa ra phán quyết của bạn:

Người số 1: Anh ấy dùng một tấm chăn

Người đàn ông bên trái nhanh trí lấy một chiếc chăn lớn (có thể là chăn ướt hoặc chăn chuyên dụng). Anh ta đang dang rộng tấm chăn, chuẩn bị phủ kín toàn bộ bình gas đang cháy để dập tắt ngọn lửa. Hành động này dựa trên nguyên lý gì, và nó có thực sự an toàn với một đám cháy gas?

Người số 2: Cô gái và xô nước

Người phụ nữ ở giữa chọn cách truyền thống hơn. Cô đang cầm một chiếc xô xanh đầy nước và đổ trực tiếp vào ngọn lửa đang bùng cháy. Đây là phản xạ tự nhiên của nhiều người khi thấy lửa. Liệu “nước dập được lửa” có đúng trong trường hợp đám cháy khí gas từ bình?

Người số 3: Thanh niên và bình chữa cháy

Người đàn ông bên phải tiếp cận một công cụ chuyên nghiệp: Một bình chữa cháy màu đỏ. Anh ta đang cầm vòi xịt và phun thẳng luồng chất chữa cháy vào đám cháy. Hành động này trông có vẻ rất bài bản. Đây có phải là cách xử lý lý tưởng nhất cho tình huống này?

Thử tài IQ: Ai là người thông minh nhất trong tình huống này?

Ba con người, ba hành động, nhưng chỉ có một lựa chọn đúng duy nhất. Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Bạn chọn số 1, số 2 hay số 3, và quan trọng hơn, tại sao bạn lại chọn như vậy?

Nếu nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.