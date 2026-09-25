Thử tải cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Đoàn ô tô thử tải trên cầu Phước Khánh ngày 25-9-2026. Ảnh: CTV

Thử tải là bước kiểm tra quan trọng nhằm đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định và sự làm việc của kết cấu cầu dưới tác động của tải trọng trước khi đưa vào khai thác. Theo kế hoạch, công tác thử tải cầu Phước Khánh sẽ hoàn thành vào ngày 29-9. Việc thử tải gồm kiểm tra cả tải trọng tĩnh và động. Với phần cầu dẫn ở hai đầu, đơn vị kiểm định sử dụng 12-16 ôtô, mỗi xe 25 tấn, tương đương tổng tải trọng 300-400 tấn. Với cầu chính, số xe tăng lên 16-24 chiếc, tổng trọng tải 400-600 tấn.

Cùng với công tác thử tải, các mũi thi công đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại của hạng mục xây dựng cầu Phước Khánh gồm: sơn vạch kẻ đường, tháo dỡ cẩu tháp và lắp đặt, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên cầu.

Trước đó, nhiều hạng mục chính của công trình đã cơ bản hoàn thành, trong đó phần bê tông nhựa mặt cầu và lan can cầu đã hoàn tất. Các đơn vị đang dốc lực xử lý những công việc cuối cùng, đồng thời kiểm tra, hoàn thiện đồng bộ các hạng mục phục vụ khai thác.

Trước đó, nhà thầu đã hoàn thành công tác thi công thảm bê tông nhựa mặt cầu Phước Khánh. Ảnh: Phạm Tùng

Cầu Phước Khánh vượt sông Lòng Tàu thuộc Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành nối khu vực Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) với Nhơn Trạch (thành phố Đồng Nai). Công trình dài hơn 3km, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Trong đó, phần cầu chính sử dụng kết cấu dây văng, nhịp chính dài 300m, 2 trụ tháp cao khoảng 155m. Tĩnh không thông thuyền của cầu được thiết kế cao 55m, thuộc nhóm công trình cao nhất Việt Nam, giúp tàu biển trọng tải hơn 30 ngàn tấn lưu thông trên sông Lòng Tàu.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài hơn 57km đi qua Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ tạo thêm trục kết nối giữa khu vực Đông Nam Bộ với miền Tây Nam Bộ, góp phần giảm áp lực giao thông qua Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực và kết nối thuận lợi hơn với Đồng Nai, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo kế hoạch, toàn bộ tuyến cao tốc này sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ vào cuối tháng 9-2026.