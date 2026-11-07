Thử sức với vai Thị Mầu, Kỳ Duyên nói gì về diễn xuất?

Bên cạnh cơ duyên đến với vai diễn, nữ diễn viên cũng chia sẻ về quá trình chuẩn bị, những khó khăn trên phim trường và quan niệm về diễn xuất.

Trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh thứ hai sau hai năm chờ đợi, Kỳ Duyên gây chú ý khi lựa chọn một vai diễn hoàn toàn khác với hình tượng mạnh mẽ, lạnh lùng mà cô từng thể hiện.

Nếu vai diễn đầu tiên mang màu sắc của một đả nữ cá tính, thì Thị Mầu trong Chị chị em em 3 lại là nhân vật có tính cách phức tạp, lẳng lơ và táo bạo. Đây được xem là thử thách lớn đối với cô khi bước sang một dạng vai mới.

Nói về cơ duyên nhận vai, Kỳ Duyên cho biết: “Tôi nghĩ Thị Mầu chọn mình”. Nữ diễn viên tiết lộ khi nhận lời mời casting, cô không nghĩ bản thân có nhiều cơ hội được lựa chọn bởi nhân vật có nhiều điểm khác biệt so với con người, vai diễn đầu tiên cũng như những thế mạnh vốn có của mình.

Tuy nhiên, mong muốn được làm việc cùng nhà sản xuất Will Vũ, người đứng sau 2 phần phim Chị chị em em đã thôi thúc cô tham gia thử vai.

Sau khi trải qua những bài kiểm tra khắt khe của đạo diễn và nhà sản xuất, Kỳ Duyên chính thức được giao vai diễn mà cô đã mong đợi từ lâu. Ý thức được sức nặng của một nhân vật vốn quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, cô cũng chuẩn bị tâm lý trước những ý kiến tranh luận có thể xuất hiện.

“Mình cũng sẽ phải đối mặt với những sự tranh cãi nhưng không sao hết, tôi là người thích thử thách”, Kỳ Duyên bày tỏ.

Để chuẩn bị cho vai Thị Mầu, Kỳ Duyên bắt đầu từ việc nghiên cứu hình tượng nhân vật trong văn học, đồng thời tìm xem lại những vở diễn trên internet từ hơn mười năm trước. Cô chú ý quan sát từng ánh mắt, dáng đi để ghi nhớ và chọn lọc những chi tiết phù hợp, làm chất liệu cho cách thể hiện nhân vật của riêng mình.

Theo Kỳ Duyên, dáng đi và ánh mắt là 2 trong số những khó khăn lớn nhất khi hóa thân thành Thị Mầu. Khác với những đôi giày cao gót hiện đại, đôi hài cổ trang của nhân vật có phần đế liền cao khoảng 5-7cm, độ dốc lớn và phần mũi nhọn, khiến cô gặp không ít trở ngại khi di chuyển.

Bên cạnh đó, ánh mắt mang nét đặc trưng của Thị Mầu cũng đòi hỏi Kỳ Duyên phải dành nhiều thời gian nghiên cứu và luyện tập để thể hiện được thần thái nhân vật.

Một áp lực khác đối với Kỳ Duyên đến từ việc cô là diễn viên ít kinh nghiệm nhất trong dàn diễn viên gồm 6 người, bên cạnh 5 gương mặt gạo cội đã có nhiều kinh nghiệm với các dự án phim phòng vé.

Ban đầu, cô lo lắng về khả năng phối hợp trong diễn xuất cũng như việc có được các đồng nghiệp đón nhận hay không. Tuy nhiên, khi bước vào quá trình ghi hình, những lo lắng này dần được giải tỏa.

Trong số các bạn diễn, Kỳ Duyên dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Ninh Dương Lan Ngọc. Theo cô, làm việc với một diễn viên có lối diễn tự nhiên và kinh nghiệm như Lan Ngọc vừa tạo ra thử thách, vừa mang đến cơ hội để bản thân học hỏi.

Điều quan trọng là phải giữ được sự chủ động trong diễn xuất, tránh để nhân vật của mình bị lấn át, đồng thời biết tận dụng sự hỗ trợ từ bạn diễn để tạo nên những tương tác hiệu quả.

“Thử thách nhất là làm sao để mình diễn với người đó mình không bị họ “nuốt”. Một lợi thế là khi mình diễn với một người biết diễn rồi, diễn cứng tay rồi thì họ sẽ hỗ trợ cho mình, để cho nhân vật của mình có thể hay hơn và dễ kết nối”, cô chia sẻ.

Ở giai đoạn tiền kỳ, Kỳ Duyên cũng nhận được sự đồng hành và hướng dẫn sát sao của NSND Lê Khanh. Những chỉ bảo từ người nghệ sĩ giàu kinh nghiệm góp phần giúp cô vững vàng hơn khi tiếp cận những diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật Thị Mầu.

Với nền tảng là thủ khoa lớp diễn xuất, Kỳ Duyên cho rằng quá trình học hỏi và thực hành là điều cần thiết để người diễn viên từng bước hoàn thiện khả năng thể hiện nhân vật.

Chia sẻ về quan niệm diễn xuất, Kỳ Duyên nhấn mạnh, vẻ đẹp của người diễn viên trên màn ảnh không nằm ở việc xuất hiện hoàn hảo trong mọi khuôn hình, mà ở khả năng thể hiện đúng tinh thần nhân vật.

Những chia sẻ tại Sao check cho thấy hành trình đến với vai Thị Mầu là một trải nghiệm mới, đặt ra nhiều thử thách đối với Kỳ Duyên. Qua vai diễn thứ hai trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên có cơ hội bước ra khỏi hình tượng quen thuộc, tiếp cận một dạng vai khác biệt và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trên con đường theo đuổi điện ảnh.