Thử sức theo lời rủ của bạn bè, nam sinh Việt ghi dấu tại 'WorldSkills 2026'

Từ lời rủ thử sức đến đấu trường thế giới

WorldSkills 2026 không phải là đích đến mà Văn Đức xác định ngay từ đầu. Cơ duyên đến với nghề tiện CNC bắt đầu khá tình cờ khi anh được bạn bè rủ tham gia vòng loại để thử sức. Trong quá trình học tập và rèn luyện, Đức dần tìm thấy niềm đam mê với lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao, tư duy kỹ thuật và tính kỷ luật.

Gần hai năm chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế là hành trình Đức liên tục đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao. Áp lực về thời gian, độ phức tạp của kỹ thuật gia công và quá trình cọ xát với các tuyển thủ quốc tế đã giúp anh nhận ra những hạn chế của bản thân, từ kỹ năng chuyên môn đến khả năng xử lý tình huống trong môi trường thi đấu.

Thay vì chỉ tập trung vào những kỹ năng đã thành thạo, Đức học cách nhận diện điểm yếu và kiên trì khắc phục. Với anh, quá trình chuẩn bị không chỉ giúp nâng cao tay nghề mà còn là cơ hội để trưởng thành về tư duy và bản lĩnh. “Để tiến bộ, mình không thể chỉ dựa vào những kỹ năng đã có mà phải liên tục học hỏi, nhìn nhận những hạn chế của bản thân và kiên trì khắc phục từng điểm yếu”, Đức chia sẻ.

Đỗ Văn Đức (hàng đầu, thứ ba từ phải sang) cùng các thành viên đoàn Việt Nam tại buổi gặp mặt, động viên trước thềm 'WorldSkills 2026'.

Một tuần làm quen với máy CNC tại Thượng Hải

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của Đức trước thềm cuộc thi là chuyến đi Thượng Hải kéo dài một tuần để thử máy. Đây là cơ hội để anh trực tiếp tiếp cận máy CNC hiện đại, tìm hiểu các chức năng và làm quen với môi trường gia công mới.

Việc làm quen với thiết bị thực tế có ý nghĩa quan trọng bởi những khác biệt về máy móc, hệ điều khiển và cách vận hành đều có thể ảnh hưởng đến quá trình thực hiện bài thi. Đức dành nhiều thời gian nghiên cứu thiết bị, chủ động thích nghi để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc tranh tài.

Chia sẻ về nghề mình theo đuổi, anh cho biết: “Càng tìm hiểu, mình càng nhận ra tiện CNC không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn yêu cầu sự chính xác, tư duy kỹ thuật, khả năng xử lý vấn đề và tinh thần kỷ luật cao”.

Đỗ Văn Đức trong quá trình tìm hiểu, làm quen với thiết bị CNC tại Trung Quốc trước thềm 'WorldSkills 2026'.

Bên cạnh thời gian làm quen với máy, chuyến đi còn mang đến cho nam sinh những trải nghiệm ngoài khuôn khổ chuyên môn. Vào các buổi tối, anh cùng các chuyên gia và phiên dịch viên tham quan những địa điểm nổi tiếng tại Thượng Hải. Những chuyến tham quan giúp Đức thư giãn sau thời gian chuẩn bị, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ với những người đồng hành.

Đỗ Văn Đức thực hiện phần thi tiện CNC tại 'WorldSkills 2026'.

Tại WorldSkills 2026, Đức đạt 729/800 điểm, xếp thứ tư trong số 24 thí sinh ở nội dung tiện CNC, giành Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc và danh hiệu "Best of Nation" dành cho thí sinh có thành tích cao nhất trong đoàn Việt Nam.

Thành tích này ghi nhận nỗ lực rèn luyện của Đức trong gần hai năm, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành, hỗ trợ của các chuyên gia, thầy cô và những người đã sát cánh cùng anh. Dù tự hào về kết quả đạt được, Đức không xem đây là điểm kết thúc. Qua cuộc thi, anh nhận ra bản thân vẫn còn nhiều điều cần học hỏi từ các quốc gia có nền kỹ năng nghề phát triển. Với nam sinh, huy chương và danh hiệu quốc tế là động lực để tiếp tục hoàn thiện năng lực, hướng tới những mục tiêu xa hơn thay vì dừng lại ở thành tích hiện tại.

Hướng tới vai trò hỗ trợ thế hệ thí sinh tiếp theo

Sau cuộc thi, Đức dự định tiếp tục tập trung học tập, củng cố kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực CNC. Hiện, anh có cơ hội tham gia hỗ trợ đào tạo các thí sinh chuẩn bị cho WorldSkills 2028.

Từng trực tiếp trải qua quá trình luyện tập và thi đấu, Đức hy vọng những kinh nghiệm tích lũy được sẽ hữu ích cho các thí sinh trong chặng đường tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để anh tiếp tục học hỏi từ các chuyên gia và những người trẻ theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật.

Không chỉ hướng tới sự phát triển của bản thân, Đức còn mong muốn góp phần truyền cảm hứng nghề nghiệp, giúp người trẻ tự tin hơn khi lựa chọn lĩnh vực kỹ thuật và mạnh dạn tham gia các sân chơi chuyên môn. Về lâu dài, anh hy vọng có thể đóng góp vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kỹ năng nghề CNC của Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ lời rủ thử sức của bạn bè đến dấu ấn tại đấu trường kỹ năng nghề quốc tế, hành trình của Văn Đức cho thấy những cơ hội mới có thể bắt đầu từ việc dám bước ra khỏi vùng an toàn. Qua câu chuyện của mình, nam sinh mong muốn tiếp thêm động lực để người trẻ tự tin theo đuổi nghề nghiệp đã lựa chọn, không ngừng nâng cao kỹ năng và mạnh dạn thử sức tại những sân chơi lớn hơn.

(Ảnh: NVCC)