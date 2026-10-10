Thứ sức mạnh 'vô song' của Ronaldo đe dọa tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo rời trại tập trung của tuyển Bồ Đào Nha cuối tháng 9, tạo ra phản ứng không chỉ trên sân cỏ mà còn trên mạng xã hội. Trong vòng 24 giờ sau sự việc, tài khoản Instagram của đội tuyển được nhiều phương tiện truyền thông ghi nhận mất hơn một triệu lượt theo dõi.

Diễn biến này cho thấy sức hút của Ronaldo có thể vượt ra ngoài phạm vi thể thao. Với lượng người hâm mộ khổng lồ, khả năng tạo ra sự chú ý toàn cầu và giá trị quảng cáo thuộc hàng cao nhất giới vận động viên, tiền đạo 41 tuổi là một tài sản truyền thông đặc biệt của bóng đá Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, chính sự phụ thuộc vào một cá nhân cũng đặt ra bài toán cho Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) là làm thế nào duy trì sức hút và nguồn thu thương mại khi Ronaldo không còn khoác áo đội tuyển.

Giá trị ngoài sân cỏ

Tháng 9/2024, Ronaldo trở thành người đầu tiên trên thế giới vượt mốc một tỷ lượt theo dõi cộng gộp trên các nền tảng mạng xã hội, theo Reuters.

Tại thời điểm đó, tài khoản Instagram của anh có hơn 639 triệu người theo dõi, Facebook hơn 170 triệu và X khoảng 113 triệu. Kênh YouTube mới ra mắt của Ronaldo cũng nhanh chóng vượt 60 triệu người đăng ký chỉ sau hơn ba tuần.

Còn hiện tại, Ronaldo đã có 680 triệu follow trên Instagram, 175 triệu người theo dõi Facebook. Số người đăng ký trên YouTube là 83,5 triệu và trên X là 114,5 triệu.

Các con số cho thấy sức hút của cầu thủ người Bồ Đào Nha không còn giới hạn trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Anh có thể tiếp cận một lượng khán giả quốc tế khổng lồ mà không cần thông qua các kênh truyền thông của câu lạc bộ hay đội tuyển.

Ronaldo là người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram. Ảnh: cristiano/Instagram.

Theo Reuters, Ronaldo đứng đầu danh sách vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes công bố năm 2024, với khoảng 60 triệu USD thu nhập ngoài sân cỏ. Lượng người theo dõi lớn là một trong những yếu tố góp phần tạo nên nguồn thu này.

Giá trị thương mại của Ronaldo tiếp tục được thể hiện qua mức phí quảng cáo được ước tính cho mỗi bài đăng. Theo trang thể thao İdman.Biz dẫn nguồn LiveScore vào tháng 9/2026, một bài đăng quảng cáo có tài trợ trên Instagram của Ronaldo được định giá khoảng 3,2 triệu USD.

Cùng danh sách, Lionel Messi đứng thứ hai với mức ước tính 2,7 triệu USD mỗi bài đăng. Vận động viên cricket Ấn Độ Virat Kohli được định giá khoảng 1,46 triệu USD, Neymar khoảng 1,21 triệu USD và ngôi sao NBA LeBron James khoảng 866.000 USD.

Đây là những ước tính thương mại, không phải bảng giá quảng cáo chính thức được các vận động viên công bố. Dù vậy, nó phần nào cho thấy Ronaldo sở hữu một kênh tiếp cận khán giả có sức hút đặc biệt đối với các nhãn hàng.

Điểm đáng chú ý là giá trị ấy không hoàn toàn phụ thuộc vào phong độ thi đấu. Ngay cả khi không ra sân, Ronaldo vẫn có thể tạo ra sự chú ý thông qua phát ngôn, hoạt động kinh doanh, nội dung cá nhân và những diễn biến liên quan đến sự nghiệp.

Sức ảnh hưởng của Ronaldo đối với đội tuyển quốc gia được thể hiện rõ hơn sau vụ anh rời trại tập trung tại Copenhagen cuối tháng 9/2026.

Cristiano Ronaldo rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha vào cuối tháng 9 do mâu thuẫn sâu sắc với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus. Ảnh: Reuters.

Sự việc diễn ra sau khi HLV Jorge Jesus cho biết Ronaldo sẽ không đá chính trong trận gặp Đan Mạch. Sau cuộc trao đổi với Chủ tịch FPF Pedro Proença, tiền đạo này quyết định rời trại tập trung và tuyên bố sẽ giải thích nguyên nhân với người dân Bồ Đào Nha vào thời điểm thích hợp.

Ngay sau đó, các tài khoản mạng xã hội của đội tuyển trở thành nơi thể hiện phản ứng của người hâm mộ. Một số phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin Instagram của tuyển Bồ Đào Nha mất hơn một triệu lượt theo dõi trong khoảng 24 giờ sau khi Ronaldo thông báo rời đội.

Con số cụ thể có khác biệt giữa các bản tin, nhưng xu hướng sụt giảm nhanh chóng được nhiều nguồn ghi nhận. Đây là một chỉ dấu đáng chú ý về mối liên hệ giữa sức hút của Ronaldo và lượng khán giả theo dõi đội tuyển trên nền tảng số.

Thương hiệu Ronaldo

Với FPF, lượng người theo dõi không chỉ là một chỉ số bề nổi. Đây còn là một phần của hệ sinh thái truyền thông giúp đội tuyển tiếp cận khán giả quốc tế, quảng bá hình ảnh và tạo giá trị cho các đối tác thương mại.

Bài toán này đã được Daniel Sa, Giám đốc điều hành Viện Quản trị Marketing Bồ Đào Nha (IPAM), đề cập khi đánh giá tương lai thương hiệu của đội tuyển.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Lusa được truyền thông Bồ Đào Nha dẫn lại tháng 7/2026, ông Sa cảnh báo đội tuyển có nguy cơ mất đi một lượng đáng kể sự chú ý của truyền thông và doanh thu khi Ronaldo rời đi.

"Từ góc độ thương hiệu, Ronaldo lớn hơn một cách không thể so sánh với toàn bộ tuyển Bồ Đào Nha và nhiều đội bóng khác cộng lại", ông Sa nhận định. Ông nhấn mạnh đây là đánh giá về thương hiệu, không phải so sánh chuyên môn bóng đá.

Theo chuyên gia truyền thông, thương hiệu Ronaldo khó có thể thay thế trong ngắn hạn. Ảnh: cristiano/Instagram.

Theo chuyên gia này, Ronaldo đã góp phần giúp FPF ký kết nhiều hợp đồng thương mại có giá trị trong hơn hai thập kỷ. Khi tiền đạo này không còn thi đấu cho đội tuyển, liên đoàn cần xây dựng một câu chuyện thương hiệu mới thay vì tiếp tục phụ thuộc vào một cá nhân.

Nhận định của ông Sa không đồng nghĩa doanh thu của FPF chắc chắn sẽ giảm theo một tỷ lệ cụ thể. Các nguồn thu còn phụ thuộc vào thành tích thi đấu, sức hút của những cầu thủ khác, chiến lược tiếp thị, hợp đồng hiện có và khả năng khai thác các thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, cảnh báo này chỉ ra một thách thức thực tế rằng nếu hình ảnh Ronaldo là yếu tố chủ đạo giúp đội tuyển thu hút khán giả và nhà tài trợ, việc chuyển giao sức hút sang thế hệ cầu thủ tiếp theo sẽ không đơn giản.

Ronaldo hiện diện trong nhiều vai trò cùng lúc - cầu thủ, đội trưởng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, gương mặt đại diện cho các nhãn hàng và nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Vì thế, sự kết thúc của sự nghiệp quốc tế không đồng nghĩa thương hiệu cá nhân của anh biến mất. Ngược lại, sức hút thương mại của Ronaldo có thể tiếp tục tồn tại độc lập với tuyển Bồ Đào Nha.

Trong bóng đá, việc tìm người kế nhiệm một cầu thủ lớn thường được nhìn từ góc độ chuyên môn như ai ghi bàn, dẫn dắt hàng công và đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Nhưng với FPF, bài toán còn nằm ở việc duy trì lượng khán giả và sức hấp dẫn thương mại sau khi Ronaldo rời đội tuyển.

Không cầu thủ nào có thể thay thế ngay lập tức một thương hiệu được xây dựng qua hàng chục năm. Những gương mặt như Bruno Fernandes hay các cầu thủ trẻ có thể đóng góp vào câu chuyện mới của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng việc chuyển đổi sự quan tâm từ một siêu sao sang cả tập thể đòi hỏi chiến lược dài hạn.

Theo chuyên gia, FPF cần quảng bá nhiều cầu thủ hơn, tạo ra những câu chuyện gắn với bản sắc của đội tuyển và khai thác thành tích tập thể thay vì chỉ dựa vào sức hút của đội trưởng. Đây cũng là cách giảm rủi ro khi một ngôi sao giải nghệ, chuyển hướng hoạt động hoặc không còn xuất hiện thường xuyên trong các chiến dịch truyền thông.