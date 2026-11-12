Thứ Sáu ngày 13 cuối cùng của năm 2026: Những bí ẩn và sự thật thú vị

Nhắc đến thứ Sáu ngày 13, nhiều người lập tức nghĩ tới những chuyện không may, các điều kiêng kỵ hay những bộ phim kinh dị nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nguồn gốc thực sự của quan niệm này, cũng như việc một năm có thể xuất hiện tới ba ngày thứ Sáu ngày 13.

Hình minh họa

Năm 2026 có bao nhiêu ngày thứ Sáu ngày 13?

Theo lịch dương, năm 2026 có tổng cộng ba ngày thứ Sáu ngày 13, lần lượt rơi vào ngày 13.2, 13.3 và 13.11.2026. Đây cũng là số lần xuất hiện tối đa của thứ Sáu ngày 13 trong một năm.

Trong đó, ngày 13.11.2026 là thứ Sáu ngày 13 cuối cùng của năm. Sau thời điểm này, phải đến ngày 13.8.2027, hiện tượng tương tự mới tiếp tục xuất hiện.

Điều thú vị là thứ Sáu ngày 13 không phải năm nào cũng xuất hiện với tần suất giống nhau. Có năm chỉ có một lần, có năm hai lần và cũng có những năm xuất hiện ba lần như năm 2026. Chẳng hạn, năm 2025 chỉ có một ngày thứ Sáu ngày 13 vào tháng 6, trong khi năm 2024 có hai lần vào tháng 9 và tháng 12.

Sự khác biệt này hoàn toàn tuân theo quy luật lịch pháp, không liên quan đến yếu tố tâm linh. Trong lịch Gregory được sử dụng phổ biến hiện nay, bất kỳ tháng nào bắt đầu bằng Chủ nhật thì ngày 13 của tháng đó sẽ rơi vào thứ Sáu.

Năm 2026, cả tháng 2, tháng 3 và tháng 11 đều bắt đầu vào Chủ nhật, tạo nên ba lần xuất hiện của ngày đặc biệt này.

Vì sao thứ Sáu ngày 13 được coi là ngày xui xẻo?

Quan niệm thứ Sáu ngày 13 mang đến vận rủi chủ yếu bắt nguồn từ văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, giới nghiên cứu lịch sử và văn hóa dân gian đến nay vẫn chưa xác định được một sự kiện duy nhất đánh dấu sự ra đời của niềm tin này.

Một trong những cách giải thích phổ biến nhất liên quan đến Kitô giáo. Theo truyền thống tôn giáo, bữa Tiệc Ly trước khi Chúa Jesus bị đóng đinh có 13 người tham dự, gồm Chúa Jesus và 12 tông đồ. Trong số đó có Judas, người được nhắc đến với hành động phản bội Chúa Jesus.

Trong khi đó, ngày Chúa Jesus bị đóng đinh được tưởng niệm vào thứ Sáu Tuần Thánh. Sự kết hợp giữa con số 13 và ngày thứ Sáu được cho là một trong những yếu tố góp phần hình thành quan niệm về ngày không may mắn.

Bên cạnh đó, số 13 từ lâu cũng bị một bộ phận người phương Tây xem là con số không thuận lợi. Điều này phần nào xuất phát từ việc số 12 thường gắn với sự trọn vẹn, như 12 tháng trong năm, 12 cung hoàng đạo hay 12 giờ trên mặt đồng hồ. Số 13 xuất hiện ngay sau đó vì thế đôi khi được nhìn nhận như một yếu tố phá vỡ trật tự quen thuộc.

Một giả thuyết khác liên hệ thứ Sáu ngày 13 với sự kiện ngày 13.10.1307, khi vua Philip IV của Pháp ra lệnh bắt giữ hàng loạt hiệp sĩ thuộc dòng Đền Thánh, còn gọi là Knights Templar. Tuy nhiên, dù sự kiện lịch sử này có thật, chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy nó trực tiếp tạo ra quan niệm thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo.

Đáng chú ý, những ghi chép về sự xui xẻo của thứ Sáu ngày 13 đã xuất hiện trong văn học Pháp từ thế kỷ XIX. Đến năm 1907, tiểu thuyết Friday, the Thirteenth của nhà văn Mỹ Thomas W. Lawson tiếp tục góp phần đưa quan niệm này đến gần hơn với công chúng.

Về sau, loạt phim kinh dị Friday the 13th, khởi đầu năm 1980, càng khiến ngày này trở thành biểu tượng quen thuộc trong văn hóa đại chúng. Hình ảnh thứ Sáu ngày 13 gắn với nỗi sợ, điều bí ẩn và những tình huống rùng rợn dần được phổ biến rộng rãi qua điện ảnh, truyền hình và Internet.

Thứ Sáu ngày 13 có thực sự đáng sợ?

Dù được gắn với nhiều câu chuyện không may, đến nay không có cơ sở khoa học đáng tin cậy chứng minh thứ Sáu ngày 13 nguy hiểm hơn những ngày bình thường.

Dưới góc độ tâm lý, khi đã tin một ngày nào đó mang lại vận rủi, con người thường dễ chú ý và ghi nhớ những sự việc tiêu cực xảy ra trong ngày ấy. Ngược lại, những điều tốt đẹp hoặc bình thường lại ít được quan tâm.

Chẳng hạn, nếu chẳng may làm rơi đồ, đến muộn hoặc gặp trục trặc trong công việc vào thứ Sáu ngày 13, một người có thể liên hệ ngay sự cố với ngày được cho là xui xẻo. Trong khi đó, nếu chuyện tương tự xảy ra vào một ngày khác, họ có thể xem đây đơn giản là sự trùng hợp.

Thực tế, quan niệm về những ngày không may cũng khác nhau giữa các nền văn hóa. Trong khi thứ Sáu ngày 13 phổ biến ở nhiều nước phương Tây, một số quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha lại đặc biệt e ngại thứ Ba ngày 13. Tại Italy, thứ Sáu ngày 17 mới thường được liên hệ với vận rủi.

Ở Việt Nam, thứ Sáu ngày 13 không phải một ngày lễ hay ngày kiêng kỵ truyền thống. Quan niệm về ngày này chủ yếu được biết đến thông qua phim ảnh, sách báo và sự giao thoa văn hóa.

Một số người có thể lựa chọn thận trọng hơn khi đưa ra quyết định quan trọng vào ngày này, nhưng không có lý do khoa học để phải trì hoãn công việc, đi lại hay những kế hoạch đã chuẩn bị chỉ vì yếu tố lịch.

Vì vậy, thứ Sáu ngày 13.11.2026 có thể xem là một sự trùng hợp thú vị của lịch dương và là dịp để tìm hiểu thêm về lịch sử, tín ngưỡng cũng như cách con người hình thành những quan niệm văn hóa qua nhiều thế hệ.

Thay vì lo lắng về vận rủi, điều quan trọng vẫn là giữ tâm lý thoải mái, hành động thận trọng và đưa ra quyết định dựa trên thông tin thực tế. Bởi suy cho cùng, một ngày tốt đẹp hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không thể được quyết định chỉ bằng con số trên tờ lịch.

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