Thủ quân U17 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026

Ở trận đấu tập chiều 4.11 vừa qua, U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước CLB Xuân Thiện Phú Thọ. Theo Đăng Khoa, đây là bài kiểm tra cần thiết khi đối thủ có độ tuổi và kinh nghiệm thi đấu nhỉnh hơn.

Đăng Khoa quyết tâm cùng các đồng đội vượt qua vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Những trận đấu như vậy giúp các cầu thủ trẻ làm quen với tốc độ, cường độ và áp lực cao hơn, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho môi trường cạnh tranh tại World Cup.

Tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Đánh giá về các đối thủ, Đăng Khoa cho biết, Ban huấn luyện và các cầu thủ đang chủ động tìm hiểu thông tin, dù tư liệu hiện có còn hạn chế.

Qua những hình ảnh tiếp cận về U17 Bỉ, đội trưởng Việt Nam nhận định đối thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt cùng ưu thế đáng kể về thể hình và thể lực.

Đây là lần đầu tiên Đăng Khoa và các đồng đội góp mặt tại sân chơi U17 lớn nhất thế giới.

Vì vậy, giải đấu không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Đăng Khoa xem việc được tham dự World Cup là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với bản thân và tập thể.

Trong quá trình chuẩn bị, HLV Cristiano Roland chú trọng xây dựng tâm lý thoải mái, giúp các học trò duy trì sự tự tin và tập trung. Đăng Khoa cho biết, Ban huấn luyện thường xuyên động viên, hỗ trợ cầu thủ khi gặp khó khăn, tạo sự gắn kết và tinh thần tích cực trong toàn đội.

Về mục tiêu, thủ quân U17 Việt Nam đặt quyết tâm cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là thành tích tập thể. Đăng Khoa khẳng định toàn đội hướng đến việc vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể tại giải.

“Trước mắt, mục tiêu của em là cạnh tranh một suất đá chính. Với toàn đội, chúng em đặt quyết tâm vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể tại giải đấu”, thủ quân U17 Việt Nam bày tỏ.

Theo kế hoạch, tối 5.11, U17 Việt Nam sẽ lên đường sang UAE tập huấn, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức tranh tài tại FIFA U17 World Cup 2026.

Với tinh thần tự tin và quyết tâm, thầy trò HLV Cristiano Roland kỳ vọng tạo dấu ấn trong lần đầu góp mặt ở đấu trường thế giới.