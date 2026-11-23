Chương trình được tổ chức nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hướng tới giới thiệu âm nhạc và văn hóa Việt tới khán giả tại Bắc Mỹ.

Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ bước ra từ Chị đẹp đạp gió, Anh trai vượt ngàn chông gai cùng nhóm nhạc Uprize, mang đến những màn kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Với chủ đề “The journey of voices”, chương trình được dàn dựng trên sân khấu đa tầng, kết hợp màn hình LED, hiệu ứng ánh sáng và vũ đạo. 32 tiết mục kết hợp nhiều thể loại, từ Pop, R&B, Hip-Hop đến các ca khúc mang âm hưởng dân gian, tạo nên một hành trình âm nhạc đa sắc màu.

Những màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ

Đêm diễn mở màn bằng tiết mục Cầu vồng lấp lánh, do 8 chị đẹp gồm Thu Phương, Minh Tuyết, Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Ái Phương, Tuimi, Ngọc Thanh Tâm và Xuân Nghi thể hiện.

Tiếp nối chương trình là bản mashup Đường xa ướt mưa x Đừng qua lối đó của Bằng Kiều, Jun Phạm, Bùi Công Nam và Thanh Duy. Nhóm nhạc Uprize mang đến không khí trẻ trung với Temple và Không cần nói nhiều.

Khán giả cũng được nghe lại những ca khúc quen thuộc như Lỗi tại mưa, Nợ em cả bầu trời. Đáng chú ý, Dẫu có lỗi lầm được thể hiện bởi 6 nghệ sĩ Thu Phương, Bằng Kiều, Bùi Công Nam, Thanh Duy, Hà An Huy và Thái Lê Minh Hiếu. Trong khi đó, Người ấy được làm mới qua màn kết hợp giữa Bằng Kiều, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy.

Ở phần tiếp theo, không khí sân khấu được đẩy lên với 60 năm cuộc đời, quy tụ các anh tài, chị đẹp và thành viên Uprize.

Chương trình cũng tạo dấu ấn qua những màn kết hợp được làm mới từ các tiết mục từng xuất hiện trong Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió. Trong Mộng hoá, It's Charles. kết hợp cùng Minh Tuyết, Minh Hằng, Ái Phương, Xuân Nghi và Tuimi. Will cũng góp mặt cùng Xuân Nghi và Ngọc Thanh Tâm trong Đợi bàn.

Tiết mục Chạm làn môi em được làm mới với sự góp mặt của Tuimi, thay đổi đội hình từng trình diễn ca khúc tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Trong hoạt cảnh Tết gòy cưới luông, Thái VG cùng Bùi Công Nam, Bùi Lan Hương, Minh Hằng, Xuân Nghi và Ngọc Thanh Tâm tái hiện không khí Tết, đám cưới miền quê trên sân khấu tại California.

Các tiết mục mang âm hưởng dân gian được bố trí ở phần cuối chương trình, với Lý ngựa ô Huế, Mưa trên phố Huế, Tình anh bán chiếu, Gương vỡ làm lành và Tích tịch tình tang. Trong đó, Tình anh bán chiếu có thêm sự góp mặt của Mew Amazing, còn Tích tịch tình tang được thể hiện bởi Hà An Huy, Cheng, Hồ Đông Quan và Will. Dàn nghệ sĩ cùng hội tụ trong ca khúc chủ đề, khép lại đêm diễn.

Thu Phương, Minh Tuyết xúc động trước khán giả

Ở phần cuối chương trình, nhiều nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc khi được biểu diễn tại Honda Center, trước khán giả tại Mỹ.

Ca sĩ Thu Phương bày tỏ: “Suốt hành trình 40 năm ca hát của mình, Thu Phương có một ngày mơ cũng không nghĩ được mình đứng ở đây với tất cả quý vị ngày hôm nay. I love you so much”.

Trong khi đó, Minh Tuyết nhìn lại hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật và bày tỏ lòng biết ơn với khán giả: “Đã hơn 30 năm rồi Minh Tuyết đứng trên sân khấu hát và trình diễn cho tất cả mọi người xem. Có rất nhiều kỷ niệm đẹp, và sự may mắn lớn nhất của Minh Tuyết là được tất cả quý vị yêu mến cho tới ngày hôm nay.

Vẫn còn đứng được ở đây, vẫn được yêu thương như thế này và nhất là ngày hôm nay được hát cho tất cả quý vị tại Mỹ để được yêu thương thêm một lần nữa - đó là điều Minh Tuyết cảm thấy mình thật may mắn. Một lần nữa, cho phép Minh Tuyết xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều”.

Trịnh Thăng Bình cũng chia sẻ niềm vui khi được biểu diễn tại Mỹ và đứng chung sân khấu với Bằng Kiều, nghệ sĩ anh ngưỡng mộ từ nhỏ, cùng Hà An Huy, người được anh gọi thân mật là “con trai”.

Charles W. Simmons, nhà sáng lập kiêm CEO của YayWay và thành viên ban giám khảo Grammy, tham dự chương trình cùng gia đình và bạn bè. Ông đánh giá V-Beyond là trải nghiệm giúp khán giả tiếp cận văn hóa Việt thông qua âm nhạc và sân khấu.

“Tôi bước vào concert này với rất ít hiểu biết về V-Pop, nhưng khi rời đi, đó thực sự là trải nghiệm về một điều rất riêng của Việt Nam, hiện đại và khó quên. Xin chúc mừng sự thành công rực rỡ của V-Beyond concert! Concert này được tổ chức và dàn dựng rất chỉn chu, đặc biệt là ngay trong năm đầu tiên ra mắt”, ông chia sẻ.

V-Beyond concert được công bố từ tháng 7/2026, hướng tới khán giả Việt và quốc tế tại Bắc Mỹ. Đêm diễn là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, với những tiết mục được làm mới và các chất liệu âm nhạc Việt được đưa vào sân khấu hiện đại,