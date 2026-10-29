'Thủ phủ' hồng ở Nghệ An: Cây trơ trụi không một bóng quả, chủ vườn xót xa

Vườn hồng trăm tuổi kiệt quệ sau bão, nông dân trắng tay

Với gần 200ha canh tác cùng nhiều gốc cây trăm tuổi, xã Đại Huệ từ lâu là vùng trồng hồng lớn nhất Nghệ An. Vài năm gần đây, người dân địa phương còn có thêm nguồn thu từ việc mở cửa vườn đón khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh.

Thế nhưng, mùa thu hoạch năm nay lại diễn ra trong cảnh vắng vẻ, đìu hiu. Do tác động từ thời tiết mưa bão năm ngoái, các gốc hồng hầu như không đậu quả, đẩy nhiều nhà vườn vào cảnh mất trắng. Người trồng hồng tại đây cho biết, họ chưa từng chứng kiến vụ mùa nào thất thu nghiêm trọng như năm nay.

Chính vụ năm nay, các vườn hồng dưới chân núi Đại Huệ không còn sắc vàng rực của quả chín.

Sở hữu 1 ha hồng, ông Hồ Viết Tăng, trú tại xóm 12, xã Đại Huệ, cho biết, nếu như năm ngoái vườn hồng mang lại nguồn thu vài chục triệu đồng, thì năm nay gia đình ông đối mặt với cảnh mất trắng lịch sử. Theo ông Tăng, chưa bao giờ vùng này chịu cảnh mất mùa nặng nề đến vậy.

Do hệ lụy từ những đợt bão lũ, cây hồng bị suy kiệt nghiêm trọng khiến vườn cây hoàn toàn khan quả. Dù thương lái liên tục gọi điện hỏi mua với giá cao, gia đình ông cũng đành bất lực vì không có hồng để bán. Hiện tại, người dân chỉ biết dồn lực chăm sóc, phục hồi lại vườn cây với hy vọng mùa vụ năm sau thời tiết sẽ thuận hòa để cây cho quả trở lại.

Theo ông Tăng, chưa bao giờ vùng này chịu cảnh mất mùa nặng nề đến vậy.

Là một trong những hộ có diện tích canh tác lớn với 4 – 5 ha hồng, gia đình ông Vũ Huy Thành, 50 tuổi, trú tại xã Đại Huệ năm nay cũng phải gánh chịu cảnh mất mùa hồng. Dù sở hữu những gốc hồng cổ thụ có tuổi đời từ vài chục năm đến hàng trăm năm tuổi, vườn hồng nhà ông Thành năm nay lại xơ xác, nhiều cây hoàn toàn trơ trụi không một bóng quả.

Người dân xót xa vì nhiều cây cổ thụ gãy đổ sau bão không thể phục hồi.

Ông Thành xót xa chia sẻ: "Do ảnh hưởng nặng nề từ những trận bão lớn năm ngoái, cây bị kiệt quệ, mất sức đề kháng nên không thể ra trái cho mùa vụ năm nay. Hiện tại, cả gia đình chỉ biết dốc công sức xới đất, bón phân chăm sóc, nuôi hy vọng sang năm thời tiết thuận hòa, cây hồi sức ra quả trở lại nhằm vớt vát phần nào tổn thất quá lớn này".

Nhiều cây không có quả hồng nào trên cành.

Gia đình bà Trần Thị Phượng, trú tại xóm 12, xã Đại Huệ sở hữu 50 gốc hồng cổ thụ, nhưng thiên tai năm ngoái đã khiến vườn cây thiệt hại nặng nề khi có tới hơn một nửa số gốc bị gãy, đổ sau hai cơn bão số 5 và số 10. Dù gia đình đã nỗ lực dựng lại và dốc công chăm sóc, nhưng vẫn có nhiều cây bị chết hoàn toàn.

"Nếu như năm ngoái những cây còn lại trong vườn xum xuê, sai trĩu quả làm chín vàng rực cả một vùng đồi, thì năm nay tình hình hoàn toàn trái ngược. Do cây bị suy kiệt sau bão, phần lớn các gốc hồng đều không thể ra quả, sản lượng thu hoạch toàn vườn sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn vỏn vẹn chưa bằng khoảng 1/10 so với vụ mùa năm trước", bà Phượng nói.

Năm ngoái, từ tháng 10 Âm lịch, hồng đã chín rộ...

... và nhuộm đỏ cả khu đồi.

Được giá nhưng mất mùa

Trái ngược với tình trạng sản lượng chạm đáy, giá hồng Đại Huệ năm nay lại tăng mạnh. Theo chia sẻ của người dân địa phương, hồng hiện đang được bán với giá dao động từ 25.000 – 40.000 đồng/kg, cao gấp 2–3 lần so với mùa vụ năm ngoái. Dù mức giá tăng cao kỷ lục do khan hiếm nguồn cung, người trồng hồng tại đây vẫn không thể vui mừng vì không có hàng để cung ứng ra thị trường, khiến nghịch lý "được giá mất mùa" càng làm trầm trọng thêm tổn thất kinh tế của bà con.

Sự sụt giảm sản lượng này còn ảnh hưởng dây chuyền đến cả một chuỗi dịch vụ tại địa phương.

Có một số cây chỉ có vài quả.

Là một thương lái có thâm niên thu mua hồng tại xã Đại Huệ, chị Nguyễn Thị Mai, trú tại xã Đại Huệ, chia sẻ, thông thường mùa thu hoạch sẽ bắt đầu rộn ràng từ tháng 7 và kéo dài đến giữa tháng 10 âm lịch. Vào những năm thời tiết thuận hòa, được mùa được giá, trung bình mỗi ngày một mình chị đã thu mua và bao tiêu hơn 2 tấn hồng các loại để kịp thời cung ứng ra thị trường. Thế nhưng năm nay, không khí tấp nập ấy hoàn toàn biến mất, lượng hàng thu mua sụt giảm nghiêm trọng khiến các đầu mối gom hàng như chị cũng rơi vào cảnh sốt ruột vì khan hiếm nguồn cung.

Người dân "thủ phủ" hồng hy vọng sang năm thời tiết thuận hòa, cây hồi sức ra quả trở lại nhằm vớt vát phần nào tổn thất năm nay.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thúc Quang, Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Huệ, cho biết, toàn xã hiện có khoảng 200ha trồng hồng mất mùa gây thiệt hại lớn đến kinh tế của người dân. Có gia đình gần như mất trắng vì cây không cho quả hoặc bị hư hại sau bão.

Trước tình hình đó, chính quyền xã đang tích cực bám sát địa bàn, hướng dẫn bà con nông dân tập trung các biện pháp kỹ thuật chăm bón, xới đất và phục hồi vùng rễ. Mục tiêu lớn nhất hiện tại là giúp các nhà vườn nhanh chóng khôi phục sức sống cho cây hồng, tạo tiền đề để cây phát triển tốt và đảm bảo năng suất thu hoạch cho mùa vụ năm sau.