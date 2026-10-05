Thư phòng nghìn cuốn sách ngoại văn của vợ chồng bác sĩ

Thư phòng của bác sĩ Jean-Marcel Guillon (Tổng giám đốc bệnh viện) và doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Thu (Giám đốc Tiếp thị và Phát triển kinh doanh của Bệnh viện) được đặt ở nơi dễ thấy nhất trong căn nhà riêng ở Thảo Điền (TP.HCM). Đó cũng là nơi chứa hàng nghìn đầu sách tiếng Anh, tiếng Pháp của gia đình.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, doanh nhân Lệ Thu cho biết bản thân duy trì thói quen đọc sách mỗi tối trước khi đi ngủ dù lịch trình làm việc bận rộn. Những khi gặp tác phẩm cuốn hút, chị thường mang theo lên ôtô trong các chuyến di chuyển để tranh thủ đọc ở hàng ghế sau.

Sở thích đọc sách và âm nhạc là điểm chung kết nối hai vợ chồng. Bác sĩ Jean-Marcel Guillon quản lý thư phòng rất hệ thống, có thể định vị chính xác bất kỳ cuốn sách hay đĩa nhạc nào trong thời gian ngắn. Sau bữa tối, hai người thường dành thời gian trong thư phòng để lắng nghe các bản nhạc jazz và trao đổi về những tác phẩm văn học đã đọc.

"Tối sau khi ăn xong, anh ấy thích nghe nhạc cùng tôi, uống một hai ly rượu vang. Anh ấy giải thích về những bản nhạc rồi hai vợ chồng cùng nói chuyện về sách. Đó cũng là sức hút giữa hai người", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tình yêu đọc sách của chị hình thành từ nhỏ tại Vinh. Dù gia đình muốn chị tập trung cho việc học, chị vẫn tìm cách mượn các cuốn sách cổ điển như Nghìn lẻ một đêm hay Thần thoại Hy Lạp từ người thân. Việc tiếp xúc sớm với văn học góp phần hình thành tính cách độc lập và lối sống thẳng thắn, không ngại thể hiện bản thân.

Tiếp xúc với nhiều bối cảnh văn hóa qua trang sách thúc đẩy chị tìm kiếm trải nghiệm thực tế. Mỗi khi đi công tác hay du lịch nước ngoài, doanh nhân đều dành thời gian ghé thăm những làng mạc cổ, các con hẻm nhỏ hay những khu chợ truyền thống từng xuất hiện trong sách để tự mình quan sát.

Hình tượng nhân vật Scarlett O'Hara trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió để lại ấn tượng mạnh mẽ với doanh nhân. Tác phẩm này sau đó trở thành nguồn cảm hứng cho phong cách trang phục và không gian đám cưới của hai vợ chồng vào năm 2019.

Khi chọn sách mới, chị có thói quen đọc thử vài trang đầu, dở đến giữa rồi xem qua phần kết, nếu nhận thấy nội dung hấp dẫn thì mới quay lại đọc từ đầu. Một trong những tác phẩm dày dặn chị đang theo dõi là Shantaram của Gregory David Roberts - cuốn tiểu thuyết kể về hành trình sống và biến cố của một cựu tù nhân tại Ấn Độ.

Chị cho biết bản thân yêu thích các tác phẩm tiểu thuyết lịch sử như World Without End (Tạm dịch: Thế giới bất tận) của Ken Follett. Những cuốn sách khai thác bản lĩnh và số phận người phụ nữ như Đời nhẹ khôn kham của Milan Kundera cũng thu hút sự chú ý của chị.

Khi được hỏi về một tác phẩm có thể đại diện cho bản thân, chị khẳng định không có tác phẩm nào. "Tôi không có cuốn sách nào đại diện cho bản thân. Có lẽ tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết lấy ý tưởng từ cuộc đời mình, chứ không phải một cuốn tự truyện", chị tiết lộ.