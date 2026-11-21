Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian tạm dừng thu phí, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án đã nghiêm túc, tích cực huy động nhân lực, thiết bị, tài chính để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến. Qua kiểm tra hiện trường ngày 17-11, các hư hỏng trên tuyến tránh Vinh (Nghệ An) và Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh đã cơ bản được khắc phục, không còn vị trí hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam thông báo kết thúc thời gian tạm dừng thu phí và cho phép nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trở lại tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0 giờ ngày 25-11-2026. Thời gian tạm dừng thu phí (từ ngày 20-10 đến hết ngày 24-11-2026) được khấu trừ vào thời gian thu phí của Nhà đầu tư; tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí nhà đầu tư tự chịu.

Trạm thu phí Bến Thủy sẽ thu phí trở lại từ ngày 25-11-2026. Ảnh: Báo Xây dựng

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án tiếp tục rà soát, chủ động khắc phục, sửa chữa các hư hỏng còn lại trên tuyến (nếu có), trong đó ưu tiên sơn hoàn thiện vạch phân làn xe cơ giới và xe thô sơ còn mờ; xử lý các vị trí rạn nứt, hằn lún nhẹ, không để phát triển thành hư hỏng nặng, nhất là trong mùa mưa.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án đại tu lần 1 để sớm tổ chức thi công; ưu tiên bố trí nguồn thu phí cho công tác bảo trì, sửa chữa và đại tu theo phương án tài chính của Hợp đồng BOT. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan chức năng về chất lượng công tác sửa chữa, bảo trì. Trường hợp tái diễn vi phạm thuộc các trường hợp phải tạm dừng thu phí thì chấp hành việc xử lý theo quy định của Hợp đồng BOT và quy định của pháp luật. Rà soát các đối tượng miễn, giảm phí trên địa bàn hai tỉnh (Nghệ An và Hà Tĩnh) để tránh thất thoát trong công tác thu phí.

Đồng thời, tăng cường các công tác bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định và Hợp đồng BOT; không để phát sinh hư hỏng, xuống cấp thuộc các trường hợp phải tạm dừng thu phí. Thông báo công khai việc thu phí trở lại trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí; phối hợp với Đơn vị vận hành thu tổ chức thu phí đúng quy định; hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, kết nối dữ liệu thu phí trước thời điểm thu phí trở lại; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức giao thông hợp lý tại khu vực trạm thu phí, không để xảy ra ùn tắc, mất an ninh trật tự.

Khu Quản lý đường bộ II được giao chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án, đơn vị vận hành thu và các cơ quan chức năng địa phương tổ chức thu phí trở lại tại hai trạm đúng thời điểm. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục các hư hỏng còn lại, chất lượng bảo trì của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án; kiểm tra việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án và việc xử lý mặt đường trồi lõm cục bộ tại khu vực nút giao Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh); kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý nếu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án thực hiện công tác quản lý, bảo trì không bảo đảm theo Hợp đồng BOT.