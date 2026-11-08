Thu phí hơn 3.500 tỷ đồng trên 15 tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Bnews

Theo thông tin từ Trung tâm dữ liệu thu phí đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, tính từ thời điểm bắt đầu tổ chức thu phí tháng 3/2026 đến hết tháng 10/2026, tổng lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc đầu tư công thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Đông đạt 37.525.668 lượt xe, tổng giá trị thu phí đạt 3.507 tỷ đồng.

Tháng 10/2026, các tuyến cao tốc ghi nhận 5.760.042 lượt xe, với tổng giá trị thu đạt 548,9 tỷ đồng.

Các tuyến cao tốc được thống kê gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 – Nghi Sơn; Nghi Sơn – Diễn Châu; Bãi Vọt – Hàm Nghi; Hàm Nghi – Vũng Áng; Vũng Áng – Bùng; Bùng – Vạn Ninh; Vạn Ninh – Cam Lộ; Quảng Ngãi – Hoài Nhơn; Hoài Nhơn – Quy Nhơn; Quy Nhơn – Chí Thạnh; Chí Thạnh – Vân Phong; Vân Phong – Nha Trang; Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây.

Với hơn 37,5 triệu lượt xe sau 8 tháng, hệ thống 15 tuyến cao tốc đã trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới giao thông trục Bắc – Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối giữa các địa phương.

Trước đó, từ ngày 2/3/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, theo từng nhóm tuyến, gắn với tiến độ hoàn thành hạ tầng và các điều kiện tổ chức thu phí.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, kết quả trên cho thấy, quy định về thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư, trực tiếp quản lý và khai thác đã được đưa vào thực tiễn, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước theo chủ trương của Quốc hội.

Nguồn thu này góp phần tạo nguồn kinh phí để đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc, chi cho công tác quản lý, bảo trì đường cao tốc. Số tiền thu được sẽ được nộp về ngân sách nhà nước và được sử dụng để chi cho công tác xây dựng, nâng cấp, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì đường bộ theo quy định.