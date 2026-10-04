Thu phí cao tốc Bắc - Nam không nhằm mục tiêu lợi nhuận

Liên quan đến mức phí sử dụng đường bộ cao tốc, tin từ Cục Đường bộ cho biết, Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát, xây dựng mức phí trên cơ sở quy định của pháp luật về phí và lệ phí, pháp luật về giá. Đồng thời tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư bằng vốn ngân sách đã bắt đầu thực hiện thu phí.

Với các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư, mức phí được phê duyệt căn cứ Nghị định số 130/2024/NĐ-CP của Chính phủ, phân theo nhóm xe và tiêu chuẩn kỹ thuật. Mức phí được xác định từ 900 - 1.300 đồng/xe/km.

Theo Cục Đường bộ, mức phí này được tính toán nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; tương đương khoảng 50% - 70% lợi ích mà người sử dụng nhận được khi lựa chọn đường cao tốc.

Mục đích của việc thu phí là không vì lợi nhuận mà nhằm bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới.

Cục Đường bộ khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn.

Bên cạnh đó lựa chọn hành trình, tuyến đường phù hợp, vừa rút ngắn thời gian di chuyển, vừa bảo đảm an toàn giao thông.

Thống kê trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, lưu lượng phương tiện trong tháng 9 đạt khoảng 13,6 triệu lượt xe, giảm 14,4% so với mức 15,9 triệu lượt xe của tháng 8.