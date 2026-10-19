Thu phí BOT Bến Thủy tạm dừng 30 ngày vì đường hư hỏng kéo dài

Trạm thu phí Bến Thủy. (Ảnh: P.Đ)

Nhiều lần nhắc nhở, hư hỏng vẫn chưa được xử lý dứt điểm

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2 trong thời gian 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10/2026.

Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, bảo trì và khắc phục hư hỏng tại các tuyến đường thuộc dự án BOT do Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 làm nhà đầu tư, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cũ là doanh nghiệp dự án.

Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũ hư hỏng kéo dài.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua quá trình theo dõi, quản lý cùng phản ánh của người dân và chính quyền địa phương, công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa trên tuyến tránh TP Vinh cũ và Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũ còn nhiều tồn tại kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an toàn công trình.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý đã nhiều lần ban hành văn bản yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án sửa chữa, khắc phục các hư hỏng. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn chậm, chưa xử lý kịp thời và triệt để theo quy định.

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/9 đến hết ngày 9/10/2026, doanh nghiệp dự án đã thực hiện một số hạng mục như vá ổ gà, xử lý các đoạn mặt đường rạn nứt nặng, cào gọt và bù kê vệt hằn lún bánh xe, chỉnh sửa biển báo, cọc tiêu hư hỏng, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu và sơn dặm vạch kẻ đường. Dù vậy, nhiều hư hỏng trên tuyến vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Nhiều vị trí tuyến BOT của Cienco 4 qua Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại các đợt kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng mặt đường hằn lún vệt bánh xe, hư hỏng cục bộ, sơn kẻ đường mờ hoặc mất tác dụng. Một số vị trí cầu và đường dẫn đầu cầu cũng xuất hiện hư hỏng đáng chú ý, trong đó có hệ dầm thép cầu Bến Thủy và đường dẫn hai đầu các cầu Hưng Thịnh, cầu Gãy, cầu Trạm Bơm.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã có 6 văn bản nhắc nhở, yêu cầu khắc phục từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2026. Khu Quản lý đường bộ II cũng đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn rất chậm, chất lượng sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và phát sinh nhiều phản ánh trong dư luận.

Trách nhiệm không thể dừng ở những lần vá sửa

Việc tạm dừng thu phí lần này cho thấy yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông không thể chỉ dừng lại ở những đợt sửa chữa mang tính tình thế, trong khi các tồn tại vẫn kéo dài qua nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian tạm dừng thu phí sẽ được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư; các tổn thất kinh phí do phải tạm dừng thu phí do nhà đầu tư tự chịu theo quy định hợp đồng.

Mặc dù Cienco4 có động thái vá sửa tuy nhiên tuyến BOT qua Hà Tĩnh vẫn còn chưa bằng phẳng.﻿

Trong thời gian này, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phải khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tài chính để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Đáng lưu ý, việc dừng thu phí không đồng nghĩa với việc được phép buông lỏng quản lý tuyến đường. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vẫn phải thực hiện đầy đủ công tác quản lý, bảo trì, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng hợp lý, mở các làn thu phí để phương tiện lưu thông tự do, không để xảy ra ùn tắc tại khu vực trạm.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ II thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc sửa chữa và định kỳ hằng tuần báo cáo kết quả. Sau khi doanh nghiệp dự án báo cáo hoàn thành, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, đánh giá chất lượng thực tế để xem xét việc thu phí trở lại hoặc đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo nếu chưa đạt yêu cầu.

Việc cơ quan chức năng buộc chủ đầu tư tạm dừng thu phí giải tỏa được sự bức xúc của người tham gia giao thông.

Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không thực hiện hoặc sửa chữa không bảo đảm chất lượng, không triệt để, dẫn đến tai nạn giao thông hoặc sự cố công trình, các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

Việc tạm dừng thu phí vì vậy không chỉ là biện pháp xử lý đối với những vi phạm về bảo trì, mà còn đặt ra yêu cầu rõ ràng về trách nhiệm của nhà đầu tư đối với chất lượng công trình và sự an toàn của người dân. Khi quyền thu phí gắn liền với nghĩa vụ quản lý, duy tu và bảo đảm chất lượng hạ tầng, những hư hỏng kéo dài không thể mãi được giải quyết bằng các biện pháp sửa chữa chắp vá.