Thu phí 15 tuyến cao tốc Bắc - Nam, nộp ngân sách hơn 3.500 tỷ đồng

Một trạm thu phí trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: ĐBVN

Theo Trung tâm Dữ liệu thu phí đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam), 15 tuyến cao tốc bắt đầu tổ chức thu phí trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 10-2026, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Vân Phong - Nha Trang; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Riêng tháng 9-2026, các tuyến ghi nhận hơn 5,85 triệu lượt xe, tổng số tiền thu đạt 552,79 tỷ đồng. Sang tháng 10, lưu lượng đạt 5,76 triệu lượt phương tiện, số thu là 548,9 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, quá trình triển khai thu phí vẫn phát sinh một số khó khăn liên quan đến tổ chức thu, vận hành và kết nối hệ thống điều hành với trung tâm dữ liệu thanh toán phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Đối với các tuyến cao tốc còn lại, Bộ Xây dựng đã tổng hợp ý kiến của các địa phương, ban quản lý dự án để xây dựng dự thảo đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông do ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương hợp vốn đầu tư, với tổng chiều dài 627km.

Việc áp dụng thu phí điện tử không dừng được đánh giá giúp tiết kiệm khoảng 50-60% thời gian dừng, chờ của phương tiện.