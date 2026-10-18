Thư pháp quốc ngữ trong không gian văn hóa Phật giáo

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ội tụ tình yêu nghệ thuật thư pháp

Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, chữ viết không chỉ là phương tiện ghi lại ngôn ngữ, mà còn lưu giữ tư tưởng, đạo lý và tâm hồn dân tộc. Trong Phật giáo, lời kinh, pháp ngữ và lời dạy của chư vị Tổ sư là nguồn tuệ giác quý báu, soi sáng con đường tu tập và đời sống tinh thần của bao thế hệ.

Khi được thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp, những lời dạy ấy không chỉ mang vẻ đẹp của đường nét, bố cục, mà còn khơi gợi sự chiêm nghiệm, nuôi dưỡng thiện tâm và hướng con người đến những giá trị chân - thiện - mỹ. Bởi vậy, mỗi tác phẩm thư pháp không chỉ là sáng tạo nghệ thuật, mà còn là một phương tiện truyền tải giáo pháp và lan tỏa văn hóa Phật giáo trong đời sống.

Tác phẩm thư pháp Phật giáo là phương tiện truyền tải giáo pháp và lan tỏa văn hóa Phật giáo trong đời sống

Triển lãm các tác phẩm thư pháp quốc ngữ Phật giáo quy tụ hơn 150 tác phẩm của các tác giả đến từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam. Mỗi tác phẩm mang một phong cách sáng tạo riêng, song cùng hội tụ ở tình yêu nghệ thuật thư pháp, lòng tôn kính lời Phật dạy và tâm nguyện lan tỏa những giá trị cao đẹp của đạo Phật.

Qua các tác phẩm thư pháp, triển lãm không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của nghệ thuật chữ Việt, mà còn mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận giáo lý Phật giáo bằng một hình thức gần gũi, giàu tính thẩm mỹ và đậm đà bản sắc dân tộc.

Hoạt động cho chữ thư pháp quốc ngữ bên lề sự kiện

Bên cạnh đó, triển lãm lan tỏa thông điệp về giá trị của thư pháp trong không gian Phật giáo không chỉ nằm ở nét bút đẹp hay bố cục hài hòa, mà còn ở chiều sâu tư tưởng và khả năng khơi dậy thiện tâm nơi con người.

Một câu kinh, một bài kệ, một lời Phật dạy, khi được thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp phù hợp, có thể trở thành phương tiện truyền tải giáo pháp gần gũi, giúp người thưởng lãm tiếp cận các giá trị từ bi, trí tuệ và tỉnh thức.

Đây cũng là định hướng Ban Văn hóa Trung ương mong muốn nhằm phát triển thư pháp quốc ngữ như một phương tiện lan tỏa đạo pháp bằng văn hóa.

Thư pháp quốc ngữ sẽ hiện diện ở 20.000 ngôi chùa Việt

Trong khuôn khổ sự kiện, đã diễn ra tọa đàm khoa học “Thư pháp Quốc ngữ trong không gian văn hóa Phật giáo: Nền tảng, giá trị và hướng phát triển”. Tọa đàm bàn về các nội dung: vị trí thư pháp quốc ngữ trong đời sống văn hóa Việt Nam hôm nay, các giải pháp để nghệ thuật thư pháp quốc ngữ phát triển có nền tảng, có bản sắc và sức sống lâu dài, đặc biệt trong không gian văn hóa Phật giáo.

Nguyên Viện trưởng Viện Sử học, PGS. TS. Đinh Quang Hải nhìn nhận, thư pháp quốc ngữ hiện nay không chỉ bó hẹp trong chùa chiền hay triển lãm mà đã vươn ra thư quán, đường hoa, giáo dục, thiết kế và các không gian sáng tạo truyền thông.

“Thư pháp Quốc ngữ trong không gian văn hóa Phật giáo: Nền tảng, giá trị và hướng phát triển được coi là một trong những tọa đàm khoa học đầu tiên về thư pháp quốc ngữ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của bộ môn nghệ thuật còn non trẻ này", PGS. TS. Đinh Quang Hải đánh giá.

Khách tham quan triển lãm thư pháp

Theo Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, thư pháp quốc ngữ ngày càng hiện diện rộng rãi trong các tự viện, lễ hội, triển lãm và nhiều sinh hoạt văn hóa. Tuy vậy, đây vẫn là lĩnh vực cần được nghiên cứu một cách hệ thống, trên cơ sở trả lời những câu hỏi căn bản: Đặc trưng thẩm mỹ của thư pháp quốc ngữ Phật giáo là gì? Mối quan hệ giữa chữ, nghĩa, hình và tâm được biểu đạt như thế nào? Những giá trị nào của thư pháp Hán - Nôm có thể được kế thừa và chuyển hóa? Và thư pháp quốc ngữ có thể đóng góp gì cho đời sống văn hóa Phật giáo hôm nay?

“Chúng tôi mong muốn thư pháp Việt từng bước đi vào đời sống tự viện, hướng tới mục tiêu hiện diện tại khoảng 20.000 ngôi chùa trên cả nước - trong kiến trúc, không gian thờ tự, thư viện, phòng đọc, các hoạt động giáo dục Phật giáo và sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đó chính là con đường lan tỏa đạo pháp bằng văn hóa: gần gũi, trang nhã và giàu bản sắc dân tộc”, Hòa thượng Thích Bửu Chánh nhấn mạnh.

Một lời Phật dạy, khi được thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp phù hợp, có thể trở thành phương tiện truyền tải giáo pháp gần gũi, giúp người thưởng lãm tiếp cận các giá trị từ bi, trí tuệ và tỉnh thức

Các học giả, nhà nghiên cứu cho rằng, thư pháp quốc ngữ không chỉ là nghệ thuật tạo hình bằng chữ viết, mà còn hàm chứa những giá trị sâu sắc về văn hóa, giáo dục và đời sống tinh thần của người Việt. Từ truyền thống chữ Hán, chữ Nôm đến chữ quốc ngữ, nghệ thuật chữ Việt đã không ngừng kế thừa, vận động và sáng tạo.

Để nghệ thuật này phát triển bền vững, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cơ sở lý luận, đặc trưng nghệ thuật, giá trị văn hóa, cũng như những định hướng vừa phù hợp với truyền thống dân tộc, vừa đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc tin tưởng, với sự chung tay của Giáo hội, giới nghiên cứu, đội ngũ thư pháp gia và cộng đồng xã hội, thư pháp quốc ngữ Phật giáo sẽ ngày càng phát triển. Mỗi nét bút không chỉ làm đẹp cho chữ, mỗi con chữ không chỉ chuyên chở một ý nghĩa, mà còn trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần hơn với văn hóa dân tộc, với các giá trị chân - thiện - mỹ và với trí tuệ, từ bi của Đức Phật.