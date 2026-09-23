Thủ phạm khiến laptop của bạn bỗng gầm rú

Laptop hiệu năng cao thường khó tránh khỏi tiếng quạt lớn, đặc biệt trong quá trình chơi game hoặc xử lý những tác vụ nặng. Âm thanh này có thể gây khó chịu khi kéo dài, nhưng về cơ bản không phải dấu hiệu bất thường nếu xuất hiện đúng lúc hệ thống đang hoạt động với cường độ cao.

Khi CPU và GPU phải xử lý khối lượng công việc lớn, lượng nhiệt sinh ra tăng lên và hệ thống tản nhiệt buộc phải tăng tốc để duy trì nhiệt độ an toàn. Chỉ khi quạt vẫn quay mạnh dù máy gần như không chịu tải hoặc xuất hiện những âm thanh khác thường, vấn đề mới cần được kiểm tra kỹ hơn.

QUẠT LAPTOP KÊU NHƯ MÁY BAY

Âm thanh lớn đến mức giống động cơ máy bay phản lực thường xuất hiện khi laptop phải khai thác phần cứng gần giới hạn. Đây là tình huống khá phổ biến ở các mẫu gaming khi chạy những tựa game hiện đại có yêu cầu cao về đồ họa và khả năng xử lý.

Crimson Desert là một ví dụ, khi trò chơi có thể tạo áp lực đáng kể lên cả CPU lẫn GPU, khiến quạt phải tăng tốc để nhanh chóng đưa nhiệt lượng ra khỏi hệ thống. Các máy trạm chuyên nghiệp cũng có thể gặp hiện tượng tương tự trong những công việc như dựng video 4K, đặc biệt khi GPU liên tục hoạt động ở mức cao.

ASUS ROG Zephyrus G14 là mẫu máy điển hình cho thấy khá rõ sự đánh đổi giữa hiệu năng và độ ồn. Với cấu hình RTX 5080, máy có thể vượt ngưỡng 50 dB khi kích hoạt chế độ Turbo.

Thiết lập này ưu tiên sức mạnh xử lý để khai thác tối đa hiệu năng khi chơi game, vì vậy tiếng quạt tăng lên là điều khó tránh. Nhiều mẫu laptop gaming cao cấp cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự, càng đẩy phần cứng đến mức hiệu suất cao, hệ thống làm mát càng phải làm việc tích cực.

Tuy nhiên, không phải lúc nào game cũng là nguyên nhân khiến quạt tăng tốc. Các chương trình chạy nền có thể chiếm dụng CPU trong thời gian dài, khiến máy phát sinh thêm nhiệt dù không thực hiện tác vụ rõ ràng.

Kiểm tra Task Manager sẽ giúp xác định những tiến trình đang tiêu thụ nhiều tài nguyên, từ đó đóng các ứng dụng không cần thiết và giảm tải cho hệ thống.

Khả năng thông gió cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tản nhiệt. Khi khe hút hoặc thoát khí bị che, luồng không khí bị hạn chế và quạt phải quay nhanh hơn để duy trì nhiệt độ. Bụi tích tụ lâu ngày trên cánh quạt và các bộ phận bên trong còn khiến quá trình lưu thông khí trở nên kém hiệu quả, kéo theo tiếng ồn tăng cao.

Vì vậy, quạt kêu lớn chưa thể được xem là dấu hiệu cho thấy laptop gặp lỗi. Trong quá trình chạy những game AAA nặng, nhất là các tựa game có ray tracing như Cyberpunk 2077, tiếng quạt tăng rõ rệt là hiện tượng bình thường.

Hệ thống làm mát đang chủ động đưa nhiệt ra ngoài để bảo vệ CPU, GPU và các linh kiện khác. Nếu tiếng ồn chỉ xuất hiện khi máy chịu tải cao rồi giảm xuống khi tác vụ kết thúc, đây thường là hoạt động đúng chức năng của hệ thống tản nhiệt.

Ngược lại, tiếng quạt lớn trong lúc máy gần như không phải xử lý gì lại đáng chú ý hơn. Chỉ với vài tab trình duyệt nhưng quạt vẫn hoạt động ở tốc độ cao có thể cho thấy nguyên nhân không nằm ở khối lượng công việc hiện tại.

Đặc biệt, khi CPU và GPU đều sử dụng ít tài nguyên mà quạt vẫn liên tục chạy hết công suất, bụi bẩn bên trong là một trong những yếu tố cần được xem xét. Lớp bụi tích tụ trên cánh quạt có thể cản trở luồng khí, làm giảm hiệu quả làm mát và buộc hệ thống phải tăng tốc để bù lại.

Khi CPU và GPU đều sử dụng ít tài nguyên mà quạt vẫn liên tục chạy hết công suất, bụi bẩn bên trong là một trong những yếu tố cần được xem xét

Những âm thanh như lạch cạch, rè hoặc vo ve bất thường lại là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý. Nguyên nhân có thể liên quan đến ổ bi hoặc một bộ phận cơ khí bên trong quạt đã xuống cấp hoặc hư hỏng. Khi quạt không còn vận hành đúng cách, khả năng làm mát sẽ suy giảm, từ đó làm tăng nguy cơ quá nhiệt, treo máy hoặc tự động tắt nguồn.

CÁCH GIẢM TIẾNG QUẠT LAPTOP BẰNG

Bên cạnh việc kiểm tra phần cứng, một số thay đổi trong thiết lập cũng có thể giúp giảm đáng kể tiếng quạt. Trên laptop Windows, chuyển sang chế độ tiết kiệm điện là một trong những cách đơn giản nhất.

Tùy phiên bản hệ điều hành, có thể truy cập Settings, chọn System, vào Power & battery, sau đó đặt Power mode thành Best power efficiency. Khi mức tiêu thụ điện giảm, lượng nhiệt sinh ra cũng được kiểm soát tốt hơn, giúp hệ thống tản nhiệt không phải hoạt động liên tục ở tốc độ cao.

Laptop gaming thường đi kèm phần mềm quản lý riêng của nhà sản xuất, trong đó có các chế độ được tối ưu theo từng nhu cầu sử dụng. Chẳng hạn, Armoury Crate trên Asus Zephyrus G14 cung cấp cấu hình Quiet nhằm ưu tiên độ êm trong những trường hợp không cần đến hiệu năng tối đa. Việc lựa chọn chế độ phù hợp có thể giảm tốc độ quạt và tiếng ồn mà không cần can thiệp sâu vào hệ thống.

Khi chơi game, giảm tải cho GPU cũng là một giải pháp hữu hiệu. Giới hạn tốc độ khung hình ở mức 60 FPS giúp GPU không phải liên tục hoạt động hết công suất để tạo ra số khung hình vượt quá nhu cầu thực tế.

Các tính năng tiêu tốn nhiều tài nguyên như ray tracing có thể được tắt, trong khi độ phân giải kết xuất cũng có thể giảm xuống nếu cần. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng phần nào đến chất lượng hình ảnh. Đổi lại là mức nhiệt thấp hơn, quạt quay chậm hơn và trải nghiệm sử dụng yên tĩnh hơn.

Điều kiện môi trường cũng không kém phần quan trọng. Khi nhiệt độ xung quanh tăng cao, đặc biệt vào mùa hè, hệ thống tản nhiệt phải xử lý lượng nhiệt lớn hơn nên quạt dễ hoạt động mạnh.

Laptop nên được đặt trên bề mặt cứng và phẳng như bàn làm việc để các khe thông gió có đủ không gian hút và đẩy không khí. Những bề mặt mềm như giường, chăn hoặc đệm có thể che kín khe hút gió ở mặt dưới, làm giảm hiệu quả tản nhiệt. Chỉ cần đảm bảo luồng không khí được lưu thông thuận lợi, nhiệt độ vận hành có thể được cải thiện và tiếng quạt cũng giảm theo.

Những bề mặt mềm như giường, chăn hoặc đệm có thể che kín khe hút gió ở mặt dưới, làm giảm hiệu quả tản nhiệt

Trong trường hợp nghi ngờ máy bị bám bụi nhiều, việc vệ sinh nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên có kinh nghiệm. Thông thường, phần vỏ dưới sẽ được tháo ra để tiếp cận hệ thống tản nhiệt, sau đó sử dụng khí nén để loại bỏ bụi khỏi quạt và các khu vực liên quan. Tự tháo máy khi không có đủ kinh nghiệm có thể gây ảnh hưởng đến linh kiện hoặc hệ thống dây cáp bên trong.

Ngoài ra, nếu âm thanh bất thường xuất hiện liên tục, đưa thiết bị đến trung tâm sửa chữa uy tín hoặc liên hệ nhà sản xuất sẽ là phương án an toàn hơn, thay vì tiếp tục sử dụng laptop ở cường độ cao.