Thu nhập vãng lai không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất 2026

Chính thức từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân chính thức có hiệu lực. Theo đó nhiều nội dung liên quan đến thuế, thu nhập chịu thuế cũng được thay đổi.

Cụ thể, căn cứ tại điểm b khoản 1Điều 51 Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định cá nhân có thêm thu nhập ở nơi khác mà phần thu nhập này bình quân tháng trong năm không quá 15 triệu đồng thay thế cho mức quy định trước đây là 10 triệu đồng, đã được tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 253/2026/NĐ-CP thì cá nhân không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Bên cạnh đó, tại Nghị định 253/2026/NĐ-CP cũng quy định trường hợp cá nhân lựa chọn quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ hỗ trợ tổng hợp tất cả các nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong năm tính thuế và được trừ số thuế đã được tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong năm tính thuế.