Thu nhập từ lương, chứng khoán và cho thuê nhà thì quyết toán thuế TNCN thế nào?

Hỏi:

Một người vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công (230 triêụ/năm) vừa có thu nhập về chuyển nhượng chứng khoán (khoảng 50 triệu/năm vừa có thu nhập về cho thuê nhà trọ (khoảng 80 triệu /năm) thì đóng thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Trả lời:

Thuế cơ sở 9 tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn như sau:

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15; Nghị định số 253/2026/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị định số 68/2026/NĐ-CP Quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, trường hợp cá nhân có đồng thời 3 nguồn thu nhập trong năm bao gồm: thu nhập từ tiền lương, tiền công (230 triệu đồng/năm), thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (khoảng 50 triệu đồng/năm) và thu nhập từ cho thuê nhà trọ (khoảng 80 triệu đồng/năm), pháp luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định việc kê khai, tính thuế, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN cho từng loại thu nhập như sau:

- Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: Cục Thuế đã có Công văn số 1296/CT-NVT ngày 04/3/2026 về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Đề nghị độc giả căn cứ hướng dẫn tại Công văn này và thu nhập thực nhận phát sinh để thực hiện quyết toán thuế TNCN đúng quy định.(Đính kèm Công văn số 1296/CT-NVT ngày 04/3/2026 của Cục Thuế)

- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1% theo từng lần chuyển nhượng. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm giao dịch hoàn thành theo quy định của pháp luật. Việc khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán được quy định cụ thể tại Điều 56, Nghị định 253/2026/NĐ-CP.

- Đối với thu nhập từ cho thuê nhà trọ: Việc xác định thuế TNCN đối với khoản thunhập này được quy định cụ thể tại Điều 4, Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP. Theo đó, cá nhân có mức doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cho thuê bất động sản từ 01 tỷ đồng/năm trở xuống (theo quy định sửa đổi) không phải nộp thuế TNCN.

Thuế cơ sở 9 tỉnh Vĩnh Long khuyến nghị độc giả nghiên cứu các quy định pháp luật thuế nêu trên, các quy định có liên quan và căn cứ thực tế phát sinh để thực hiện đúng quy định.