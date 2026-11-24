Theo các chuyên gia, việc xây dựng nền tảng tài chính vững vàng không chỉ phụ thuộc vào khả năng kiếm tiền, mà còn đòi hỏi kỷ luật trong quản lý chi tiêu và tích lũy.

Kiếm tiền giỏi chưa chắc đã giỏi giữ tiền

Nghiên cứu do Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ (CFPB) công bố năm 2020 cho thấy, những người không duy trì thói quen tiết kiệm hằng tháng có xu hướng gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn nhiều hơn nhóm có thói quen tiết kiệm thường xuyên. Đáng chú ý, mối liên hệ này được ghi nhận ở các nhóm thu nhập khác nhau trong khảo sát.

Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò của tích lũy đối với sự ổn định kinh tế và khả năng ứng phó trước những áp lực tài chính phát sinh.

Chi phí hàng tháng và sở thích cá nhân có thể làm giảm khả năng tích lũy nếu không được quản lý phù hợp.

Tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc” do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tổ chức, nhà báo - nhà văn Hoàng Anh Tú thừa nhận, có thời điểm, thu nhập của ông lên tới 100 triệu đồng nhưng số tiền còn lại chỉ vài triệu, thậm chí nợ nần vì thói quen tiêu trước, trả sau.

Sau này, khi thay đổi thói quen tài chính, ông càng thấm thía, kỷ luật tài chính là điều đặc biệt cần thiết. Thu nhập tốt giúp giảm bớt áp lực, nhưng nếu thiếu tích lũy, những biến cố bất ngờ vẫn dễ dàng đẩy cuộc sống vào “thế khó”.

Một trường hợp khác, ở tuổi 39, Hoài Thu (Hà Nội) cũng bắt đầu nhìn lại cách quản lý tài chính của mình. Dù thu nhập hiện tại khoảng 45 triệu đồng/tháng, sau nhiều năm đi làm, cô mới chỉ tích lũy được khoảng hơn 300 triệu đồng.

Nhận thấy khoản tích lũy chưa tương xứng với thu nhập và mục tiêu tương lai, Thu chủ động dành trước một khoản cố định tích lũy hằng tháng thay vì tiếp tục tiết kiệm từ số tiền còn lại sau chi tiêu.

Kỷ luật tài chính để biến mục tiêu tích lũy thành hiện thực

Theo ông Đan Ngọc Anh - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân ABBank - việc xác định rõ những mục tiêu tài chính trong 5-10 năm tới là cơ sở để mỗi người chủ động phân bổ thu nhập. Các mục tiêu thường gắn liền nhu cầu sống, từ việc học của con, chăm sóc sức khỏe cha mẹ đến nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, kỷ luật tài chính không đồng nghĩa với việc phải tiết kiệm quá mức. Khoản tích lũy cần phù hợp với khả năng tài chính để không ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình và có thể duy trì lâu dài.

Bên cạnh đó, lựa chọn kênh tài chính cũng là yếu tố cần cân nhắc, tiết kiệm có ưu điểm về tính ổn định, trong khi đầu tư mở ra cơ hội gia tăng tài sản nhưng đi kèm rủi ro biến động và yêu cầu về kiến thức, khả năng quản lý.

Từ góc nhìn này, một kế hoạch tài chính hiệu quả không đơn thuần là đặt ra mục tiêu tích lũy bao nhiêu tiền, mà còn phải xác định được cách thức thực hiện phù hợp để có thể kiên trì theo đuổi mục tiêu đó.

Đây cũng là những yếu tố mà ABBank hướng tới khi triển khai Tích lũy An Gia, giải pháp kết hợp tiết kiệm, đầu tư và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe khi khách hàng tham gia giải pháp.

Khách hàng có thể bắt đầu với khoản góp đầu tiên từ 5 triệu đồng, tích lũy định kỳ tối thiểu 1 triệu đồng/tháng, lựa chọn thời hạn từ 1-10 năm và linh hoạt góp bổ sung khi có nguồn tiền nhàn rỗi.

Tùy theo nhu cầu, khách hàng chủ động lựa chọn tỷ lệ phân bổ giữa tiết kiệm và đầu tư khi tham gia, không phải trực tiếp thực hiện hoạt động đầu tư và có thể theo dõi, quản lý khoản tích lũy trên ứng dụng ngân hàng số ABBank. Theo đó, phần tiết kiệm được hưởng lãi suất cố định lên tới 7%/năm trong năm đầu tiên; phần đầu tư áp dụng mức lợi suất do đối tác hợp tác với ABBank công bố và xác lập theo từng chu kỳ 12 tháng.

Khách hàng đồng thời được hưởng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe theo điều kiện sản phẩm mà không phải đóng thêm phí bảo hiểm hay phí quản lý.

Được bạn giới thiệu, Hoài Thu tham gia Tích lũy An Gia với kế hoạch kéo dài 3 năm, bắt đầu bằng khoản tiền 300 triệu đồng, thêm tối thiểu 5 triệu đồng tích lũy mỗi tháng. Tổng số tiền tích lũy cuối kỳ, gồm cả tiền gốc ban đầu, sẽ đạt 475 triệu đồng, chưa bao gồm các khoản góp thêm, lãi và lợi suất theo điều kiện giải pháp.

Tức là, chỉ với 3 năm duy trì đều đặn, Thu tiết kiệm được số tiền bằng một nửa số tiền cô đã tích góp được trong suốt hơn 15 năm đi làm. Với Thu, việc xác định trước khoản tiền dành dụm mỗi tháng là cách để kiểm soát chi tiêu và từng bước hình thành thói quen tài chính có kỷ luật.

Tích lũy An Gia là giải pháp tài chính kết hợp tiết kiệm, đầu tư và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe mà khách hàng không bị trừ bất cứ khoản phí nào.

Từ câu chuyện của Nhà báo Hoàng Anh Tú đến lựa chọn của Hoài Thu, có thể thấy kỷ luật tài chính là yếu tố quan trọng giúp mỗi người từng bước hiện thực hóa các mục tiêu tích lũy. Việc bắt đầu từ một kế hoạch phù hợp và kiên trì thực hiện có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể cho nền tảng tài chính trong tương lai.

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