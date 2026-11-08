Thu nhập thực tế của người lao động Nhật Bản tăng tốc. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Tiền lương danh nghĩa của người lao động Nhật Bản đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần ba thập kỷ, cho thấy đà tăng trưởng tiền lương bền vững. Diễn biến này sẽ củng cố khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục lộ trình tăng lãi suất, thậm chí có thể ngay từ tháng 12 tới.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 6/11, tiền lương danh nghĩa trong tháng 9/2026 tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất kể từ năm 1997. Trong đó, tiền lương cơ bản tăng 3,7%; đáng chú ý, tiền lương cơ bản tính trên cơ sở các cơ sở sử dụng lao động (loại trừ ảnh hưởng của tiền thưởng, tiền làm thêm giờ và sai lệch do thay đổi mẫu khảo sát) đã tăng kỷ lục 3,1% đối với lao động toàn thời gian.

Thu nhập tiền mặt thực tế - đã điều chỉnh theo lạm phát (không bao gồm tiền thuê nhà) - tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng tốc so với mức tăng 1,6% đã điều chỉnh trong tháng 8 và vượt qua ước tính đồng thuận là 1,3%. Các nhà kinh tế đã dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại do số ngày làm việc ít hơn.

Những số liệu này được công bố khi các công đoàn đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiền lương hàng năm tiếp theo, dự kiến kết thúc vào tháng 3/2027. Tháng trước, liên đoàn công đoàn lớn nhất Nhật Bản đã kêu gọi các thành viên của mình yêu cầu tăng lương khoảng 6% - đặt ra mục tiêu tham vọng hơn so với năm vừa qua.

Người lao động thuộc tổ chức này đã đạt được mức tăng lương trên 5% trong ba năm liên tiếp. Điều này cho thấy việc tăng lương đang dần trở thành thông lệ tại Nhật Bản - quốc gia vốn phải đối mặt với tình trạng tiền lương trì trệ kéo dài kể từ sau khi bong bóng tài sản vỡ vào đầu những năm 1990, kéo theo nhiều năm giảm phát.

Nhà nghiên cứu Yasunari Tanaka tại Viện Nghiên cứu Mitsubishi nói: “Tôi dự đoán mức tăng lương trong các cuộc đàm phán tiền lương năm tới sẽ vào khoảng 5%, xấp xỉ mức tăng năm 2026”.

Áp lực tăng lương liên tục dự kiến sẽ khiến BoJ tiếp tục tăng lãi suất chuẩn trong thời gian tới. Theo dự báo trung vị của các nhà kinh tế, mức lãi suất cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ hiện nay sẽ là 1,75%, đồng nghĩa với việc BoJ sẽ còn tăng lãi suất thêm hai lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm. Trong khi đó, BNP Paribas và JPMorgan Securities nằm trong số những tổ chức dự báo lãi suất điều hành của BOJ có thể đạt mức 2,5%.

Sau khi giữ nguyên lãi suất vào tuần trước, Thống đốc Kazuo Ueda cho biết, lạm phát cơ bản đã đạt mức nhìn chung phù hợp với mục tiêu 2% của BoJ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người lao động và giới quản lý cần tính đến mức lạm phát 2% trong các cuộc đàm phán tiền lương sắp tới.

Tình trạng thiếu hụt lao động kéo dài là nguyên nhân chính thúc đẩy tăng lương gần đây ở Nhật Bản. Trong báo cáo triển vọng mới nhất, BoJ cho biết, điều kiện thị trường lao động có khả năng vẫn khan hiếm, và tiền lương danh nghĩa dự kiến sẽ tiếp tục tăng đều đặn, với mức tăng lương cơ bản đạt được ở mức tương đương năm 2025. Khảo sát Tankan của BoJ công bố tháng trước cho thấy tình trạng thiếu hụt nhân sự trên khắp các ngành vẫn ở mức nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, buộc các công ty phải trả lương cao hơn để thu hút và giữ chân nhân viên.