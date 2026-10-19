Thu nhập tăng thêm có thực sự tạo động lực để cán bộ, công chức cống hiến?

Việc Hà Nội ban hành Nghị quyết 52 về chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của Thành phố xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026. Theo đó, Thành phố được quy định chính sách thu nhập cho cán bộ, đồng thời chủ động sử dụng ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện.

Thực tế cho thấy, cán bộ, công chức, người lao động của Hà Nội đang đối mặt với áp lực công việc ngày càng lớn trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khối lượng công việc gia tăng, nhất là tại cấp cơ sở, kéo theo yêu cầu cao hơn về năng lực xử lý thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Chính sách thu nhập tăng thêm sẽ tạo động lực cho cán bộ, công chức Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi đó, mức lương trước khi Nghị quyết 52 ban hành chưa đủ bù đắp tác động của trượt giá, chưa tương xứng với cường độ lao động và chi phí sinh hoạt tại Thủ đô. Đây cũng là một trong những lý do Hà Nội đặt vấn đề cải thiện thu nhập cho đội ngũ hưởng lương từ ngân sách, qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

Đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm gồm cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của Thành phố. Mức chi thu nhập tăng thêm hằng tháng tối đa bằng một lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng, không bao gồm các khoản phụ cấp. Khoản tiền này được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

Mức chi thu nhập tăng thêm hằng tháng tối đa bằng một lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng, không bao gồm các khoản phụ cấp. Khoản tiền này được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

Nguồn kinh phí thực hiện được lấy từ phần ngân sách các cấp của Thành phố còn dư dành cho cải cách tiền lương, theo phạm vi Luật Thủ đô cho phép. Theo UBND TP Hà Nội, việc bố trí kinh phí dựa trên cân đối ngân sách địa phương, không làm dịch chuyển dòng vốn lớn hay ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách tiền tệ, tài khóa chung của quốc gia.

Điểm đáng chú ý của chính sách là thu nhập tăng thêm không được phân bổ đồng đều mà gắn với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Ba mức chi tương ứng với ba mức đánh giá: người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng một lần mức lương hiện hưởng; người hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng 0,8 lần; người hoàn thành nhiệm vụ được hưởng 0,5 lần.

Khoản thu nhập này được chi trả hằng tháng đối với người được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Việc phân hóa mức hưởng là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng bình quân, cào bằng trong đãi ngộ. Đây cũng là hướng tiếp cận đặt kết quả công việc vào vị trí trung tâm trong quản trị nhân lực khu vực công.

Trong bối cảnh Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức càng đặt ra rõ nét. Chính sách thu nhập tăng thêm, được thực hiện góp phần khuyến khích cán bộ chủ động hơn trong thực thi công vụ, đồng thời hỗ trợ Thành phố giữ chân nguồn nhân lực có năng lực.

Chính sách thu nhập tăng thêm giải quyết hai yêu cầu: cải thiện điều kiện sống cho người hưởng lương từ ngân sách và nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. Đây là hai mục tiêu có quan hệ chặt chẽ, bởi sự yên tâm về đời sống là một trong những điều kiện để cán bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ và thêm động lực cống hiến.