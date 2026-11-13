Thu nhập người lao động tăng, thị trường lao động khởi sắc

Theo Cục Thống kê thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng năm nay đạt 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với thu nhập, số người có việc làm cũng tăng, cho thấy thị trường lao động tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Cụ thể thu nhập bình quân tháng của lao động quý III tăng 124.000 đồng so với quý trước và 748.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Lao động nam thu nhập cao gấp 1,3 lần so với nữ, lần lượt 9,4 và 7,2 triệu đồng. Khu vực thành thị đạt 10,7 triệu đồng, cao hơn mức 8 triệu đồng của khu vực nông thôn.

Nhìn chung, thu nhập và việc làm cùng tăng, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định, thiếu việc làm giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động phi chính thức còn cao, chiếm khoảng 61,5% tổng số người có việc làm. Ngoài ra, thất nghiệp thanh niên vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng và tính bền vững của thị trường lao động. Quý III ghi nhận thu nhập bình quân lao động khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng tăng, trong khi nông lâm thủy sản lại giảm so với quý trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động ngành dịch vụ đạt 9,97 triệu đồng, tăng 195.000 đồng so quý trước; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 9,13 triệu đồng, tăng 125.000 đồng; nông lâm ngư 4,84 triệu đồng, giảm 45.000 đồng.

Thu nhập người lao động quý III tăng. Ảnh: L.H

So với cùng kỳ 2024, quý III năm nay ghi nhận thu nhập bình quân tháng của lao động tăng lên hầu hết ngành kinh tế. Một số ngành ghi nhận mức tăng khá như bất động sản 13,7 triệu đồng (tăng gần 15%); giáo dục và đào tạo 11,7 triệu (tăng 14%); sản xuất và phân phối điện, khí đốt 12,2 triệu đồng (tăng gần 9%); tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đạt 13,7 triệu đồng (8,4%).

Kết quả điều tra cũng cho thấy tâm lý tích cực của các hộ gia đình. Trong tháng 9/2026, tỷ lệ hộ đánh giá thu nhập không thay đổi hoặc tăng so với cùng kỳ năm trước đạt 97,1%. Trong quý 3/2026, tỷ lệ này là 96,8%. Nguyên nhân chính khiến thu nhập tăng là do tăng thu từ tiền lương, tiền công (68,5% hộ đánh giá).

Theo Cục Thống kê, thị trường lao động quý III ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lực lượng lao động và số người có việc làm tăng mạnh. Lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,3 triệu, tăng gần 255.000 người so với quý trước và gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lao động khu vực thành thị chiếm trên 40% trong khi nông thôn gần 60%.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22%, giảm nhẹ so với quý trước, còn 1,06 triệu người. Doanh nghiệp gia nhập thị trường cao hơn số rút lui khỏi thị trường và tình hình xuất nhập khẩu khởi sắc góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.