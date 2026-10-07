Thu nhập người lao động đạt 9,1 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa

Theo Cục Thống kê, lao động nam có thu nhập bình quân 10,2 triệu đồng/tháng; lao động nữ là 7,8 triệu đồng. Khu vực thành thị đạt 10,7 triệu đồng, cao hơn mức 8 triệu đồng của khu vực nông thôn. Nhìn chung, thu nhập và việc làm cùng tăng, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định, thiếu việc làm giảm.

Tuy nhiên, tỷ lệ lao động phi chính thức còn cao, chiếm khoảng 61,5% tổng số người có việc làm. Ngoài ra, thất nghiệp thanh niên vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng và tính bền vững của thị trường lao động.

Kết quả điều tra cũng cho thấy tâm lý tích cực của các hộ gia đình. Trong tháng 9/2026, tỷ lệ hộ đánh giá thu nhập không thay đổi hoặc tăng so với cùng kỳ năm trước đạt 97,1%.

Trong quý 3/2026, tỷ lệ này là 96,8%. Nguyên nhân chính khiến thu nhập tăng là do tăng thu từ tiền lương, tiền công (68,5% hộ đánh giá).

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2026 duy trì ở mức 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước. Khu vực thành thị là 2,55%, nông thôn là 1,99%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị tiếp tục dưới 3%, thấp hơn mục tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP.

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động chỉ còn 1,53%, giảm 0,12 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Số người thiếu việc làm là 721.300 người, giảm 43.000 người so với cùng kỳ năm trước.