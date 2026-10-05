Thu nhập người lao động 9 tháng tăng 9,1%, đạt 9,1 triệu đồng/tháng

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thị trường lao động 9 tháng năm 2026 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

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Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng/tháng, cao hơn 752.800 đồng, tương ứng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo giới tính, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 10,2 triệu đồng/tháng, trong khi lao động nữ đạt 7,8 triệu đồng/tháng.

Theo khu vực cư trú, thu nhập bình quân của lao động thành thị đạt 10,7 triệu đồng/tháng, cao hơn mức 8 triệu đồng/tháng của lao động khu vực nông thôn.

Trong quý III/2026, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 215.500 đồng so với quý II và tăng 823.800 đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với thu nhập cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong 9 tháng năm 2026 là 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, giảm 0,12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của Cục Thống kê, áp lực từ giá cả hàng hóa, dịch vụ vẫn là một trong những yếu tố tác động đến đời sống hộ gia đình.

Trong 9 tháng năm 2026, có 37,9% số hộ được khảo sát cho biết đã trải qua ít nhất một sự kiện gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình. Trong số này, 35,9% chịu ảnh hưởng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao; 7,5% chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, biến đổi khí hậu và 3,6% chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng.

Ảnh minh họa.

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm, áp lực lên mặt bằng giá tập trung chủ yếu ở ba nhóm gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; giao thông.

Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng bình quân 4,72%, đóng góp 1,69 điểm phần trăm vào mức tăng CPI chung. Trong nhóm này, giá thịt lợn tăng 4,46%, trong khi giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 7,14%.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,68%, đóng góp 1,52 điểm phần trăm vào mức tăng CPI. Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 13,07%, còn giá điện sinh hoạt tăng 4,35%.

Đối với nhóm giao thông, mức giá tăng 6,06%, đóng góp 0,60 điểm phần trăm vào CPI chung. Riêng giá nhiên liệu tăng 10,89%. Bên cạnh đó, giá dịch vụ y tế và giáo dục cũng góp phần làm CPI tăng.

Về những tháng cuối năm 2026 và năm 2027, Cục Thống kê lưu ý một số yếu tố có thể tác động đến mặt bằng giá, trong đó có biến động giá năng lượng, nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới; chi phí vận tải, logistics; nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và đi lại theo mùa vụ; cùng biến động tỷ giá và giá nguyên liệu nhập khẩu.

Cục Thống kê cho rằng việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong nước, chủ động điều hành giá các mặt hàng thiết yếu và phối hợp hài hòa chính sách tài khóa, tiền tệ là những yếu tố quan trọng góp phần ổn định thị trường.

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