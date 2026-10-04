Thu nhập ngoài lãi góp 26% nguồn thu của Nam A Bank sau 9 tháng

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Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã: NAB) vừa công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước (YoY). So với mục tiêu 6.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm, ngân hàng đã thực hiện được 75,8% kế hoạch.

Ước tính riêng quý 3/2026, Nam A Bank ghi nhận hơn 1.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16% YoY. Đây là ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh ba quý đầu năm tính đến thời điểm hiện tại.

Theo Nam A Bank, thu nhập ngoài lãi tiếp tục giữ vai trò quan trọng, đóng góp 26% tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng. Riêng mảng kinh doanh giấy tờ có giá tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, đóng góp 5% lợi nhuận trước thuế.

Cùng với tăng trưởng lợi nhuận, ngân hàng công bố các chỉ tiêu chất lượng tài sản tại ngày 30/9/2026. Tỷ lệ nợ xấu trước CIC giảm về quanh 1,5%, thấp hơn 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ nợ nhóm 2 được kiểm soát ở mức 0,6%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản Nam A Bank tiệm cận 465.000 tỷ đồng. Huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng tăng 10,8% so với đầu năm.

Về nguồn vốn quốc tế, ngân hàng cho biết đến tháng 6/2026, tổng quy mô huy động thành công từ đầu năm đạt gần 350 triệu USD.

Tại diễn biến liên quan, cuối tháng 9 vừa qua, Nam A Bank đã hoàn tất các thủ tục điều chỉnh từ 20.588 tỷ đồng lên 21.588 tỷ đồng, sau khi phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP. Đây là giai đoạn thứ hai trong phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua.

Theo phương án này, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ từ khoảng 17.200 tỷ đồng lên hơn 22.500 tỷ đồng qua ba giai đoạn: phát hành 343,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP; và chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đến nay, Nam A Bank đã hoàn thành hai đợt tăng vốn đầu tiên. Ngân hàng vẫn còn một đợt chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu, có tổng giá trị theo mệnh giá khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NAB kết phiên 2/10 ở mức 12.500 đồng/cổ phiếu, tăng 150 đồng, tương đương 1,21% so với phiên trước, ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp. Thanh khoản cũng tăng, với khối lượng giao dịch đạt hơn 2,64 triệu cổ phiếu, cao hơn 77,5% so với mức gần 1,49 triệu cổ phiếu ngày 1/10.