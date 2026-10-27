Thu nhập lãnh đạo Thủy sản Bến Tre giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm

Theo báo cáo tài chính, 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập của Ban điều hành cùng thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước, từ 5,6 tỷ đồng chỉ còn 2,5 tỷ đồng.

Tổng thu nhập lãnh đạo ABT giảm hơn một nửa trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong đó, thu nhập của ông Nguyễn Văn Khải (bên trái) còn 270 triệu đồng, ông Phan Hữu Tài (chính giữa) còn 1,3 tỷ đồng và ông Hồ Quốc Lực (bên phải) còn 135 triệu đồng.

Trong đó, thu nhập của Tổng Giám đốc Phan Hữu Tài sụt giảm hơn một nửa từ 3,2 tỷ đồng xuống còn 1,3 tỷ đồng. Tương tự, thù lao của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Khải giảm gần 65%, từ 770 triệu đồng xuống còn 270 triệu đồng. Thu nhập đối với Phó Tổng Giám đốc Bùi Kim Hiếu cũng giảm 40,3% xuống còn 547,9 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, ABT ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 227,9 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng từ 136,1 tỷ đồng lên 160,1 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 17,6%. Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 67,8 tỷ đồng, tăng gần 19,7% so với cùng kỳ.

Dẫu vậy, áp lực chi phí hoạt động cũng gia tăng khi chi phí bán hàng tăng gấp đôi lên gần 12,5 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 44,1 tỷ đồng, tăng 9,5% so với mức 40,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Aquatex Bến Tre đạt gần 629,8 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ, đạt khoảng 82% mục tiêu 770 tỷ đồng theo kế hoạch kinh doanh. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ bán hàng hóa, thành phẩm với 627 tỷ đồng.

Sau chín tháng, một trong những biến động nổi bật nằm ở giá vốn hàng bán khi giá vốn tăng gần 21,7%, lên 471,6 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng cũng tăng tới gần 70% từ 18,3 tỷ đồng lên 29,3 tỷ đồng. Trong đó, chi phí tàu là khoản mục lớn nhất, đạt gần 20,7 tỷ đồng, tăng khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 118 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với 124 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, báo cáo của ABT ghi nhận khoản đầu tư đáng chú ý tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta. Tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp nắm giữ 8.089.000 cổ phần Sao Ta với giá gốc 187,2 tỷ đồng, chiếm gần 19% tổng tài sản. Giá trị thị trường của khoản đầu tư này tại ngày 30/9 đạt 266,94 tỷ đồng, cao hơn giá gốc gần 80 tỷ đồng, tương đương khoảng 43%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ABT đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10,8% so với đầu năm. Đặc biệt, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 22,8% so với đầu năm từ 380,7 tỷ đồng xuống gần 294 tỷ đồng. Khoản mục này chủ yếu gồm tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và kỳ hạn còn lại dưới một năm.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 55,7 tỷ đồng lên 87,8 tỷ đồng. Riêng phải thu khách hàng đạt hơn 78,2 tỷ đồng, tăng gần 28,4 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản phải thu lớn nhất tại cuối kỳ đến từ Pingo Doce - Distrib. Alimentar SA với gần 20,8 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/9 đạt 271,2 tỷ đồng, tăng khoảng 17,5% so với 230,8 tỷ đồng đầu năm. Đa phần số nợ nằm ở nợ ngắn hạn với 255,8 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 153,3 tỷ đồng.

Các khoản vay ngắn hạn được sử dụng để tài trợ nhu cầu vốn lưu động. Nổi bật là khoản vay tại Ngân hàng TNHH Đại chúng Kasikornbank có số dư gần 106,8 tỷ đồng, được bảo đảm bằng tiền gửi thế chấp gần 89 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 728,4 tỷ đồng, tăng từ 671,3 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 331,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, ở nhóm cổ đông cá nhân lớn, ông Lương Thanh Tùng đã thoái bớt vốn, giảm tỷ lệ sở hữu từ 10,53% (gần 1,24 triệu cổ phiếu) đầu năm xuống còn 5,96% (hơn 702 nghìn cổ phiếu) vào cuối quý III.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre có tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh 22, được thành lập năm 1977 dưới sự quản lý của Sở Thủy sản Bến Tre. Năm 2003, doanh nghiệp được phê duyệt cổ phần hóa và chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào tháng 12/2006. Hoạt động kinh doanh chính của công ty gồm sản xuất cá giống, nuôi trồng, chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản, đồng thời kinh doanh thức ăn, nguyên liệu và thuốc thú y thủy sản cùng một số lĩnh vực thương mại, dịch vụ.