Thu nhập lãi thuần tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 20 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh ước tính 9 tháng đầu năm với phần lớn ghi nhận tăng trưởng hai chữ số. Đồng thời, hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng, với thu nhập lãi thuần là nguồn thu chủ lực.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.440 tỷ đồng. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, kết quả tăng trưởng lợi nhuận được hỗ trợ chủ yếu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong 9 tháng, thu nhập lãi thuần hợp nhất đạt gần 9.621 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Riêng quý III, chỉ tiêu này đạt hơn 3.422 tỷ đồng, tăng gần 21,6%.

Kết quả tăng trưởng lợi nhuận của MSB được hỗ trợ chủ yếu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Thu nhập lãi thuần tăng trưởng đã góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động 9 tháng lên gần 11.030 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng gần 6,7%, thấp hơn tốc độ tăng tổng thu nhập hoạt động. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất duy trì ở mức khoảng 37,3%.

Hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực, đặc biệt trong quý III. Thu nhập thuần từ dịch vụ đạt hơn 302 tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập dịch vụ tăng 13,1% và chi phí dịch vụ giảm 31,9%. Lũy kế 9 tháng, thu nhập thuần từ dịch vụ đạt khoảng 846 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy, hoạt động ngân hàng cốt lõi tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu thu nhập, trong khi việc kiểm soát chi phí góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 440.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 233.000 tỷ đồng, tăng 13,5%; tiền gửi khách hàng đạt gần 217.400 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5%.

Trong cơ cấu tiền gửi, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đóng góp tỷ trọng lớn, với quy mô đạt 134.000 tỷ đồng, chiếm hơn 61,6% tổng tiền gửi khách hàng, tăng 12,7% so với cuối năm 2025. Việc mở rộng nguồn tiền gửi từ hai phân khúc này góp phần đa dạng hóa cơ cấu huy động vốn, phù hợp với định hướng phát triển bán lẻ và chuỗi giá trị của ngân hàng.

Bên cạnh đó, ngân hàng chủ động cân đối lãi suất cho vay nhằm đồng hành cùng khách hàng. Trong điều kiện đó, biên lãi thuần (NIM) hợp nhất 9 tháng vẫn đạt 3,2%. Thu nhập lãi thuần tiếp tục tăng trưởng, cùng với chi phí hoạt động được kiểm soát đã hỗ trợ kết quả kinh doanh chung.

Năm 2026, ngân hàng đã phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng. Ngân hàng đang tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 46.800 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Sau khi hoàn tất, kế hoạch này sẽ bổ sung nguồn lực vốn chủ sở hữu, phục vụ mở rộng hoạt động và đầu tư chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.