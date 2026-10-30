Thu nhập khác 33,8 tỷ đồng đẩy lãi TV1 tăng gần 150% trong quý III

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (UPCoM: TV1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với lợi nhuận sau thuế 66,88 tỷ đồng, gấp khoảng 2,5 lần mức 26,76 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện nắm 54,34% vốn điều lệ 266,91 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III đạt 168,09 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 65,44 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước là 51,37 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, TV1 đạt 446,88 tỷ đồng doanh thu và 124,64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14,4% và 44,3%.

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ khoản thu nhập ngoài hoạt động chính

Đọc kỹ báo cáo kết quả kinh doanh, phần lớn mức tăng lợi nhuận quý III không đến từ hoạt động tư vấn, khảo sát hay bán điện. Trong quý, TV1 ghi nhận thu nhập khác 33,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ khoảng 98,7 triệu đồng. Khoản tiền tương đương khoảng 43,9% tổng lợi nhuận trước thuế 76,96 tỷ đồng của quý.

Thuyết minh báo cáo xếp toàn bộ 33,8 tỷ đồng thu nhập khác lũy kế vào dòng “các khoản khác”. Văn bản giải trình số 6603/TVĐ1-P3 ngày 29/10/2026 cho biết lãi tăng 149,94% do tổng doanh thu tăng 36,58%, lên 204,43 tỷ đồng. Con số 204,43 tỷ đồng gộp cả doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và thu nhập khác, còn riêng doanh thu bán hàng và dịch vụ chỉ tăng 12,6%.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 của TV1 ghi nhận thu nhập khác 33,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 43,9% lợi nhuận trước thuế. Ảnh chụp BCTC

Ở chiều chi phí, chi phí quản lý doanh nghiệp quý III tăng từ 10,59 tỷ đồng lên 21,49 tỷ đồng, tức gấp hơn hai lần. Lũy kế 9 tháng, chi phí nhân công đạt 145,59 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng lại giảm từ 137,56 tỷ đồng xuống 116,85 tỷ đồng dù lợi nhuận trước thuế tăng.

Một số chỉ tiêu dự phòng cho thấy độ vênh giữa các phần của báo cáo. Trên bảng cân đối kế toán, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm từ 113,1 tỷ đồng đầu năm xuống 85,91 tỷ đồng cuối quý III. Tuy vậy, tại thuyết minh số 03 và số 04, tổng dự phòng phải thu khách hàng và phải thu khác lại tăng từ 65,33 tỷ đồng lên 70,46 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi khoản điều chỉnh dự phòng âm 22,61 tỷ đồng trong 9 tháng, cùng kỳ năm trước dương 3,88 tỷ đồng. Hàng tồn kho cuối quý có giá gốc 148,78 tỷ đồng, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 146,96 tỷ đồng, đi kèm khoản dự phòng giảm giá 53,57 tỷ đồng, tương đương khoảng 36% giá gốc.

Mục chi phí khác còn ghi nhận khoản bị phạt 156,61 triệu đồng trong 9 tháng, cùng kỳ năm trước là 371,46 triệu đồng. Phải trả cổ tức tăng từ 3,35 tỷ đồng đầu năm lên 43,15 tỷ đồng, trong khi dòng tiền chi trả cổ tức 9 tháng chỉ 230,38 triệu đồng.

Dư nợ vay ngắn hạn cuối quý ở mức 129,47 tỷ đồng, trong đó 118,77 tỷ đồng là khoản vay từ các bên liên quan. Chi phí lãi vay 9 tháng đạt 5,84 tỷ đồng, nhỉnh hơn khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay 5,66 tỷ đồng.

Hạ tầng số gần khấu hao hết, dòng tiền dồn vào tiền gửi

Đối chiếu với trục công nghệ, thuyết minh tài sản cố định vô hình cho thấy phần mềm máy tính có nguyên giá 17,44 tỷ đồng nhưng giá trị còn lại cuối quý III chỉ 32,83 triệu đồng, tương đương khoảng 0,19%. Đầu năm, giá trị còn lại của nhóm phần mềm là 71,06 triệu đồng. Sau 9 tháng, nguyên giá phần mềm giữ nguyên ở mức 17,44 tỷ đồng.

Nhóm máy móc thiết bị có nguyên giá 282,02 tỷ đồng, đã khấu hao 225,09 tỷ đồng, giá trị còn lại 56,92 tỷ đồng, tương đương khoảng 20,2%. Trong 9 tháng, doanh nghiệp mua thêm máy móc thiết bị 55 triệu đồng và thiết bị, dụng cụ quản lý 645,85 triệu đồng. Tổng tài sản cố định hữu hình mua mới cả kỳ đạt 4,29 tỷ đồng.

Phần mềm máy tính của TV1 có nguyên giá hơn 17,4 tỷ đồng nhưng giá trị còn lại cuối quý III/2026 chỉ gần 33 triệu đồng. Ảnh chụp BCTC

Cùng giai đoạn, tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 60,85 tỷ đồng lên 167,82 tỷ đồng, tức tăng gần 107 tỷ đồng. Lãi tiền gửi, tiền cho vay 9 tháng đạt 5,66 tỷ đồng, gấp khoảng 37 lần cùng kỳ. Một cách lý giải là doanh nghiệp đang ưu tiên kênh tiền gửi cho dòng tiền nhàn rỗi thay vì đầu tư mới vào thiết bị, phần mềm.

Danh sách phải trả người bán là bên liên quan có Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin, chi nhánh EVN, với số dư 238,46 triệu đồng cuối kỳ, đầu năm là 298,89 triệu đồng. Khoản phải trả có thể liên quan đến các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin TV1 sử dụng trong hệ sinh thái EVN.

Sau 9 tháng, TV1 có 167,82 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 124,64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cùng thời điểm, phần mềm máy tính nguyên giá 17,44 tỷ đồng chỉ còn 32,83 triệu đồng giá trị sổ sách, còn tài sản cố định hữu hình mua mới dừng ở 4,29 tỷ đồng. Các con số xuất hiện khi ngành điện bước vào chu kỳ đầu tư hạ tầng truyền tải mới, với yêu cầu ngày càng cao về số hóa dữ liệu khảo sát và thiết kế.