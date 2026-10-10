Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ hiệu quả mô hình nuôi ốc của người đàn ông xứ Nghệ

Mô hình nuôi ốc bươu đen của gia đình anh Trần Quyết Luyến tại xóm Nam Tiến, xã Tân An, tỉnh Nghệ An.

Mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất

Năm 2022, anh Trần Quyết Luyến (trú xóm Nam Tiến, xã Tân An) mạnh dạn lựa chọn mô hình nuôi ốc bươu đen sau quá trình tìm hiểu thông tin, học hỏi kinh nghiệm từ các trang mạng và hội nhóm chia sẻ kỹ thuật nuôi thủy sản. Nhận thấy ốc bươu có khả năng tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương và có giá trị kinh tế, anh quyết định đầu tư xây dựng ao nuôi để phát triển kinh tế gia đình.

Hiện nay, gia đình anh Luyến đang triển khai mô hình nuôi ốc bươu trên diện tích hơn 1ha ao đất. Nguồn ốc giống được anh lựa chọn từ Viện thủy sản, nhằm bảo đảm chất lượng con giống và tạo tiền đề cho quá trình nuôi thương phẩm.

Việc tận dụng các loại thức ăn hữu cơ sẵn có giúp giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất.

Theo anh Luyến, một trong những yếu tố quan trọng để nuôi ốc đạt hiệu quả là lựa chọn con giống phù hợp, duy trì mật độ thả hợp lý và chủ động nguồn thức ăn. Với mật độ nuôi khoảng 100 con/m², anh thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của ốc để kịp thời điều chỉnh cách chăm sóc, hạn chế hao hụt.

Đáng chú ý, nguồn thức ăn cho ốc chủ yếu là bèo, rau xanh và các loại rau củ quả. Bên cạnh đó, anh bổ sung thêm nguồn tinh bột từ ngô nổ để hỗ trợ quá trình phát triển của ốc. Việc tận dụng các loại thức ăn hữu cơ sẵn có giúp giảm chi phí đầu vào, đồng thời tạo điều kiện để gia đình chủ động hơn trong quá trình sản xuất.

Sau khoảng 3 – 4 tháng nuôi, ốc có thể đạt kích cỡ thu hoạch. Với điều kiện chăm sóc phù hợp, gia đình anh có thể triển khai khoảng 2 vụ mỗi năm. Nhờ chú trọng kỹ thuật và quản lý ao nuôi, tỷ lệ hao hụt được duy trì ở mức thấp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Sau 3 - 4 tháng, ốc bươu đạt kích cỡ và cho thu hoạch.

Thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Sau thời gian đầu tư và tích lũy kinh nghiệm, mô hình nuôi ốc bươu của gia đình anh Luyến từng bước phát huy hiệu quả. Sản lượng ốc thương phẩm đạt khoảng 5 tấn/vụ, với giá bán dao động từ 60.000 – 70.000 đồng/kg, tùy thời điểm và thị trường. Đầu ra của sản phẩm hiện chủ yếu thông qua thương lái và các nhà hàng.

Theo tính toán của gia đình, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 300 – 400 triệu đồng mỗi năm. Đây là nguồn thu đáng kể, góp phần cải thiện đời sống và tạo động lực để gia đình tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất.

Anh Luyến luôn chú trọng chất lượng con giống, kiểm soát môi trường ao nuôi luôn đảm bảo.

Tuy nhiên, quá trình nuôi ốc bươu cũng đối mặt với không ít khó khăn, trong đó thời tiết diễn biến thất thường là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Vì vậy, người nuôi cần thường xuyên theo dõi môi trường ao, chủ động các biện pháp chăm sóc và điều chỉnh kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ thực tiễn sản xuất, mô hình của anh Luyến cho thấy việc lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp, kết hợp tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và áp dụng kỹ thuật chăm sóc có thể góp phần nâng cao giá trị trên diện tích sản xuất hiện có. Dù vậy, để phát triển bền vững, người nuôi vẫn cần chú trọng chất lượng con giống, kiểm soát môi trường ao và tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Anh Luyến thường xuyên theo dõi môi trường ao, chủ động các biện pháp chăm sóc và điều chỉnh kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.

Hướng tới liên kết sản xuất, mở rộng mô hình

Đánh giá về mô hình nuôi ốc bươu tại địa phương, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân An cho biết, địa phương đang quan tâm đến mô hình của gia đình anh Trần Quyết Luyến, đồng thời nghiên cứu phương án hỗ trợ để người dân có điều kiện tiếp cận, học hỏi và phát triển mô hình phù hợp với khả năng của từng hộ.

Theo ông Hùng, trong thời gian tới, địa phương dự kiến thành lập hợp tác xã nuôi ốc bươu nhằm tập hợp các hộ có nhu cầu tham gia sản xuất, tạo sự liên kết trong quá trình nuôi và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, sẽ quan tâm hướng dẫn thêm về kỹ thuật, hỗ trợ người dân trao đổi kinh nghiệm, từng bước tìm kiếm thị trường và xây dựng đầu ra ổn định hơn.

Mô hình nuôi ốc của gia đình anh Luyến là điểm sáng phát triển kinh tế ở địa phương.

Việc hình thành mô hình liên kết được kỳ vọng sẽ giúp các hộ nuôi giảm bớt khó khăn trong khâu tiêu thụ, nâng cao khả năng chủ động sản xuất và hạn chế những rủi ro khi thị trường biến động. Đây cũng là cơ sở để địa phương xem xét nhân rộng mô hình, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Từ sự mạnh dạn chuyển đổi của gia đình anh Trần Quyết Luyến, mô hình nuôi ốc bươu tại xóm Nam Tiến đang mở ra một hướng phát triển kinh tế đáng quan tâm ở xã Tân An. Nếu được hỗ trợ về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và kết nối thị trường, mô hình có thể trở thành một trong những hướng đi giúp người dân khai thác hiệu quả điều kiện sẵn có, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.