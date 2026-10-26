Thu nhập giảng viên ĐH Quốc gia TP.HCM cao nhất 115 triệu đồng/tháng

Các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển giảng viên với thu nhập, đãi ngộ hấp dẫn. Ảnh: Pexels.

Mức đãi ngộ giữa các trường có sự khác biệt, tùy vị trí tuyển dụng, trình độ chuyên môn và chính sách riêng của từng đơn vị. Bên cạnh lương hàng tháng, một số trường còn có khoản hỗ trợ ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng cho giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ.

Trường Đại học Kinh tế - Luật hiện có mức đãi ngộ thuộc nhóm cao nhất trong các trường thành viên. Lương theo vị trí việc làm của giảng viên có trình độ tiến sĩ dao động 35-50 triệu đồng/tháng. Với phó giáo sư, mức này khoảng 58-65 triệu đồng, còn giáo sư là 70-80 triệu đồng.

Ngoài lương theo vị trí việc làm, giảng viên có thể nhận thêm thù lao dạy vượt định mức, coi thi, chấm thi, hướng dẫn học viên và thưởng theo chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Khi cộng các khoản này, tổng thu nhập của một giáo sư có thể đạt khoảng 115 triệu đồng/tháng.

Trường cũng triển khai chính sách thu hút nhân lực trình độ cao, hỗ trợ 150 triệu đồng cho tiến sĩ, 250 triệu đồng cho phó giáo sư và 350 triệu đồng cho giáo sư đáp ứng điều kiện về độ tuổi, kèm cam kết làm việc tối thiểu 5 năm.

Trong khi đó, trường Đại học Bách khoa mới đây thông báo tuyển dụng 80 giảng viên ở 19 lĩnh vực, từ kỹ thuật, công nghệ đến kinh tế, quản trị kinh doanh với mức thu nhập lên đến 85 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, theo thông tin tuyển dụng, thu nhập trung bình hàng tháng dành cho giảng viên có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học vượt trội là 50 triệu đồng đối với người có bằng tiến sĩ và 85 triệu đồng đối với phó giáo sư, giáo sư.

Ngoài lương theo vị trí việc làm, giảng viên được hưởng phúc lợi lễ, Tết, tiền thưởng và các chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Trường cũng cung cấp gói bảo hiểm sức khỏe nâng cao với tổng quyền lợi lên đến hơn 500 triệu đồng/người/năm.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên áp dụng lương cơ bản theo quy định của Nhà nước, kết hợp mức lương khởi điểm theo vị trí việc làm là 20 triệu đồng/tháng trong tối đa 5 năm đầu. Từ năm thứ hai, giảng viên được đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và nghiên cứu khoa học theo các tiêu chí cụ thể.

Cơ chế này gắn thu nhập với hiệu quả công việc, đồng thời tạo điều kiện để trường theo dõi năng lực chuyên môn và đóng góp nghiên cứu của đội ngũ giảng viên.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn áp dụng lương cơ bản theo quy định của Nhà nước và mức lương theo vị trí việc làm là 15 triệu đồng/tháng.

Để thu hút nhân lực chất lượng cao, trường hỗ trợ ban đầu 200 triệu đồng đối với giáo sư, 150 triệu đồng đối với phó giáo sư và 100 triệu đồng đối với tiến sĩ.

Với ứng viên nước ngoài, mức lương theo vị trí việc làm gấp hai lần so với ứng viên Việt Nam. Ngoài ra, trường hỗ trợ hai vé máy bay khứ hồi mỗi năm và thủ tục hành chính cho giảng viên quốc tế.

Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trường Đại học Quốc tế công bố mức thu nhập trung bình khoảng 32 triệu đồng/tháng đối với giảng viên có bằng tiến sĩ, 45 triệu đồng đối với phó giáo sư và 50 triệu đồng đối với giáo sư. Các khoản thu nhập gồm lương cơ bản theo quy định của Nhà nước, thu nhập theo vị trí việc làm, phúc lợi lễ, Tết, thưởng cuối năm và hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

Giảng viên còn được khám sức khỏe định kỳ với nhiều hạng mục chuyên sâu và hưởng bảo hiểm sức khỏe toàn diện. Đối với ứng viên nước ngoài, trường hỗ trợ thủ tục xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin áp dụng lương cơ bản theo quy định của Nhà nước và mức lương theo vị trí việc làm là 22,1 triệu đồng/tháng. Trường hỗ trợ thu hút nhân sự mới với mức 300 triệu đồng cho giáo sư, 200 triệu đồng cho phó giáo sư và 150 triệu đồng cho tiến sĩ.

Bên cạnh đó, giảng viên có thể được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/năm cho các bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus, được cấp một đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trị giá 35 triệu đồng trong năm đầu và nhận thưởng khi đạt chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe thực hiện lương cơ bản theo quy định của Nhà nước. Mức lương theo vị trí việc làm dao động 10,5-15,5 triệu đồng/tháng, tùy theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Trường Đại học An Giang áp dụng tổng thu nhập tối thiểu 15 triệu đồng/tháng đối với ứng viên Việt Nam và 20 triệu đồng/tháng đối với ứng viên nước ngoài. Ứng viên mới được hỗ trợ 60 triệu đồng/người.

Ngoài các chính sách dành chung cho giảng viên, nhân sự nước ngoài được hỗ trợ hai vé máy bay khứ hồi mỗi năm, bố trí phòng lưu trú tại Nhà khách Quốc tế và hỗ trợ thủ tục hành chính. Các chính sách này hướng đến việc thu hút nhân lực có chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện để giảng viên quốc tế làm việc tại trường.