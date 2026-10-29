Báo cáo tài chính quý III và 9 tháng 2026 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - mã CK: VIB) vừa công bố cho thấy, lũy kế 9 tháng năm 2026, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.591,5 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 545,2 tỷ đồng.

Kết quả này được hỗ trợ bởi tăng trưởng thu nhập lãi thuần, sự bứt phá của hoạt động dịch vụ và khả năng kiểm soát chi phí hoạt động, trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Thu nhập dịch vụ VIB tăng vọt gấp 3 lần sau 9 tháng, tổng tài sản áp sát 600 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần VIB đạt 13.187,3 tỷ đồng, tăng 11%, tương ứng tăng 1.308,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ở mảng thu nhập ngoài lãi, hoạt động dịch vụ nổi bật với mức tăng trưởng vượt trội, ghi nhận lãi thuần đạt 4.054,7 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ, tương ứng tăng 2.782,4 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần từ dịch vụ thanh toán đạt 2.859 tỷ đồng, tăng gần 3 lần; dịch vụ đại lý bảo hiểm mang về 1.209,3 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Sự bứt phá này không chỉ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng thu nhập của VIB, mà còn góp phần bù đắp biến động từ kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư.

Qua đó, các nguồn thu ngoài lãi tăng 45,5% cùng kỳ, nâng tỷ trọng đóng góp lên gần 24% tổng thu nhập hoạt động, so với mức 19,3% cùng kỳ năm trước.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Nhờ sự tăng trưởng của các nguồn thu chủ lực, tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt 17.329,1 tỷ đồng, tăng 17,7%, tương ứng tăng 2.600 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 2%, còn 5.352,8 tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh hiệu quả kiểm soát chi phí, tối ưu nguồn lực và nâng cao năng suất hoạt động.

Đáng chú ý, VIB tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 4.384,8 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ, cao hơn các năm trước và vượt mức trích lập của cả năm 2025, chủ động tạo nguồn dự phòng để ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn.

Về quy mô hoạt động, đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản VIB đạt gần 600 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Chỉ tiêu cho vay khách hàng đạt hơn 411,3 nghìn tỷ đồng, đánh dấu quý vượt ngưỡng 400 nghìn tỷ đồng nhờ đà tăng 8% so với đầu năm và tiếp tục mở rộng tín dụng trong quý cuối năm.

Danh mục tín dụng của VIB duy trì cơ cấu đa dạng, với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 66% tổng dư nợ, trong khi khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính chiếm 34%.

Về chất lượng tài sản, tính đến cuối tháng 9/2026, nợ nhóm 3 - 5 của VIB đạt 13.167,1 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở 2,29%.

Triển khai các giải pháp giảm chi phí vay vốn cho người dân và doanh nghiệp, VIB giảm lãi suất huy động đến 0,5%/năm, tập trung ở các kỳ hạn trên 6 tháng.

Bên cạnh đó, triển khai gói tín dụng ưu đãi 15.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp với mức giảm lãi suất lên đến 1,5%/năm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên.

Với khách hàng cá nhân, ngân hàng mở rộng các giải pháp vay linh hoạt với lãi suất cạnh tranh và cơ chế cố định lãi suất dài hạn: giảm thêm 1%/năm lãi suất vay mua nhà tại một số khu vực đặc thù; cho vay mua nhà có thời gian cố định lãi suất tới 5 năm; gói cho vay mua ô tô quy mô 5.000 tỷ đồng với lãi suất cố định trong 24 tháng đầu, cùng cơ chế trần lãi suất giai đoạn tiếp theo.

Song hành với tăng trưởng tín dụng, VIB tiếp tục củng cố nền tảng huy động vốn, với lượng tiền gửi khách hàng đạt hơn 322 nghìn tỷ đồng cuối tháng 9/2026, tăng 9% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, VIB mở rộng tiếp cận thị trường vốn quốc tế, với kế hoạch huy động khoảng 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn năm 2026, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường hợp tác với các định chế tài chính quốc tế./.